Lettera di Federica Pellegrini a figlia: nascerai in mondo difficile

"Amati, abbi sempre tanto rispetto di te stessa e agisci di conseguenza", è il messaggio dell'ex campionessa in una lettera scritta per Vanity Fair

"Nascerai in un mondo difficile, ma spero con tutto il cuore di darti gli strumenti per poter scegliere. Tutti ci siamo trovati in momenti bui, o in compagnie sbagliate, ed è in quel momento che devi decidere che strada prendere". È il pensiero rivolto alla figlia in arrivo da Federica Pellegrini, che torna su alcuni dei concetti espressi sui social dopo il drammatico caso di Giulia Cecchettin.