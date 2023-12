Funerali Giulia Cecchettin, stamattina ultimo saluto a Padova. DIRETTA

È il giorno dei funerali di Giulia Cecchettin, la ragazza di Vigonovo uccisa dall'ex fidanzato, Filippo Turetta. La cerimonia inizia alle ore 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sono attese diecimila persone e i varchi per accedere alla chiesa vengono aperti qualche ora prima. I molti che non potranno entrare potranno contare sui maxischermi allestiti in Prato della Valle. La gigantografia di Giulia, rimasta esposta in queste settimane davanti al municipio di Vigonovo, è stata portata nella Basilica. C'è attesa soprattutto per le parole che pronuncerà papà Gino, che ha preparato un discorso scritto. Le vie del centro attorno alla chiesa saranno blindate, chiuse al traffico e off limits per ogni attività commerciale. Il governatore Luca Zaia ha proclamato il lutto regionale. La cerimonia sarà presieduta dal vescovo mons. Claudio Cipolla. Intanto è emerso che Turetta, rinchiuso dal 25 novembre nel carcere di Montorio (Verona), gode degli stessi diritti di tutti gli altri detenuti e dunque può guardare la tv. In teoria potrebbe anche lui seguire in diretta in televisione i funerali della ragazza che ha ucciso.





