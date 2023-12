Filippo Turetta ha incontrato genitori in carcere, colloquio di un'ora

Il 21enne ha rivisto il padre e la madre, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, nel suo ottavo giorno nella casa circondariale di Verona Montorio. Si sarebbero dovuti incontrare qualche giorno fa, ma né lui né loro erano pronti. Il colloquio sarebbe durato circa un'ora, tra pianti, abbracci e la promessa di rivedersi. Domani, 5 dicembre, i funerali di Cecchettin a Padova. "La volevo solo per me", avrebbe detto Turetta ai magistrati parlando dell'omicidio

Filippo Turetta ha rivisto i genitori, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini. Si sarebbero dovuti incontrare qualche giorno fa, poi la visita era stata rimandata perché né lui né loro erano pronti. Alla fine è successo ieri, 3 dicembre, quando per Turetta – 21 anni - scattava l’ottavo giorno nel carcere Montorio di Verona, dove si trova con l’accusa di omicidio aggravato e sequestro di persona per aver ucciso, come ha confessato, la sua ex fidanzata, Giulia Cecchettin. Il colloquio con i genitori è durato un’ora. Ci sono state lacrime e abbracci, secondo quanto si è appreso. "Grazie per essere venuti da me", avrebbe detto Turetta che, sin da quando era stato estradato in Italia, continuava a chiedere di poterli vedere. Domani, 5 dicembre, si terranno i funerali di Cecchettin, nella basilica di Santa Giustina a Padova, la città dove sia lei che Turetta studiavano ingegneria biomedica ( TUTTI I NUMERI SULLA VIOLENZA DI GENERE ).

L’incontro in carcere tra Turetta e i genitori

Stando a quello che è emerso, Turetta avrebbe ripetuto ai genitori le parole già usate con i magistrati: "Devo pagare tutto fino alla fine, ho fatto qualcosa di terribile, ho perso la testa, ma non volevo e so che non potrete mai perdonarmi". Loro sono andati via dal carcere in lacrime, ringraziando gli agenti della polizia penitenziaria per il loro lavoro di custodia, e hanno promesso al figlio che torneranno.

Le indagini

Qualche giorno fa Turetta è stato sentito, per nove ore, dagli inquirenti. Al momento non sono programmati interrogatori: i magistrati hanno ritenuto esaustivo quanto è emerso. Lui ha detto di aver "perso la testa" quella sera di sabato 11 novembre. Cecchettin gli aveva detto ancora una volta che la loro relazione era finita. Lui avrebbe dovuto smetterla di seguirla, i ricatti psicologici dovevano finire. Turetta avrebbe detto che era "ossessionato" da lei, che la voleva "solo per sè" e che non accettava "la fine della storia". Adesso bisogna vedere cosa ne penseranno i giudici. Con la premeditazione o altre aggravanti - come la crudeltà o i motivi abietti - la pena massima per Turetta passerebbe da 30 anni, ossia quella delle imputazioni attuali, all'ergastolo. L’autopsia sul corpo della ragazza ha confermato che è morta per emorragia: circa 20 le coltellate inferte da Turetta, di cui una – al collo - giudicata fatale.