Funerali Cecchettin, papà di Giulia legge una poesia di Khalil Gibran

"Vi voglio leggere una poesia di Gibran che credo possa dare una reale rappresentazione di come bisognerebbe imparare a vivere" ha detto il papà di Giulia ai funerali della figlia

Si intitola "Il vero amore“ la poesia di Khalil Gibran, poeta, pittore e filosofo libanese-americano, letta da Gino Cecchettin davanti a migliaia di persone presenti dentro e fuori la Basilica di Santa Giustina a Padova, per dare l'ultimo saluto alla figlia Giulia.

La poesia "Il vero amore - recita la poesia - non è né fisico né romantico. Il vero amore è l'accettazione di tutto ciò che è, è stato, sarà e non sarà. Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma coloro che traggono il meglio da ciò che hanno. La vita non è una questione di come sopravvivere alla tempesta, ma di come danzare nella pioggia".

Chi è Khalil Gibran Poeta e pittore libanese naturalizzato statunitense. Nato nel 1883 in un villaggio del Libano settentrionale, emigrò negli Stati Uniti a 12 anni con la madre, le sorelle Mariana e Sultana e il fratellastro . Visse prima a New York e poi a Boston. Fu tra i fondatori, insieme a Mikhail Naimy dell' Associazione della Penna, punto d'incontro dei letterati arabi emigrati negli Stati Uniti. La sua poesia venne tradotta in oltre 20 lingue e divenne un mito per i giovani che considerarono le sue opere come breviari mistici. Gibran ha cercato di unire nelle sue opere la civiltà occidentale e quella orientale. Fra le opere più note: Il Profeta.