Giulia Cecchettin, autopsia conferma: uccisa da coltellate di Turetta

La giovane è morta intorno alle 23:40 di sabato 11 novembre, ha stabilito l'esame autoptico. Il suo ex fidanzato è stato sentito per nove ore dal pm di Venezia: "In testa mi è scattato qualcosa"

Filippo Turetta ha ucciso Giulia Cecchettin nell’area industriale di Fossò, ad appena sei chilometri da casa della ragazza, intorno alle 23.40 di sabato 11 novembre. È quanto ha stabilito l’autopsia: quando Turetta si è dato alla fuga, lei era già morta a causa delle coltellate - circa 20 - e delle lesioni subite durante la fase dell’aggressione da parte del suo ex fidanzato, quella ripresa dalle telecamere di sorveglianza di un’azienda di Fossò. Una ventina di minuti prima era già stata aggredita, a Vigonovo. Si parla di shock emorragico per la causa del decesso. Intanto, Turetta è stato sentito dal pm di Venezia, Andrea Petroni, in un interrogatorio durato quasi nove ore. A differenza di quanto successo con il gip, questa volta ha parlato. Avrebbe dato risposte articolate, fermandosi però davanti a diversi “non ricordo” e “mi è scattato qualcosa in testa". Per lui le accuse sono di omicidio volontario aggravato dalla relazione affettiva terminata e sequestro di persona. Oltre all'occultamento di cadavere, rischia anche le aggravanti della premeditazione e della crudeltà ( TUTTI I NUMERI SULLA VIOLENZA DI GENERE ).

L'autopsia sul corpo di Giulia Cecchettin

Cecchettin è quindi morta prima di essere portata nella scarpata vicino al lago di Barcis dove poi è stata ritrovata sabato 18 novembre. Dall’autopsia - andata avanti per 12 ore - i magistrati raccoglieranno risposte su molti punti rimasti ancora oscuri, a partire da quale arma sia stata usata da Turetta. Sono infatti stati trovati due coltelli, uno da 12 centimetri recuperato nell'auto del ragazzo in Germania, dove sabato 18 novembre era stato fermato dopo una fuga di una settimana, o quello da 21 centimetri trovato spezzato nel parcheggio a Vigonovo. Sono stati poi prelevati i tessuti per compiere indagini istologiche e gli esami tossicologici: gli inquirenti vogliono capire se Giulia sia stata stordita.

L'interrogatorio di Turetta

Il pm Petroni ha contestato a Turetta tutte le prove raccolte, partendo appunto dai due coltelli trovati e dal nastro adesivo che il ragazzo aveva comprato on line qualche giorno prima dell'11 novembre. Lo avrebbe poi usato per chiudere la bocca e legare le mani alla ragazza. Turetta ha dovuto ricostruire passo per passo tutto ciò che è avvenuto quella sera, nei giorni precedenti e nella settimana di fuga fino in Germania. Nelle poche dichiarazioni alla giudice Benedetta Vitolo si era detto "affranto, dispiaciuto", pronto a "pagare" per le sue responsabilità e a "ricostruire" nella sua "memoria" quello che gli era "scattato" nella testa quella sera. Avrebbe sostenuto di aver avuto la mente offuscata quando ha capito che Giulia non era decisa a troncare. Mentre attende il trasferimento nella sezione "protetti" del penitenziario, a sua tutela, il giovane potrebbe essere sentito nuovamente dagli inquirenti nei prossimi giorni. Potrebbero servire altre ore di interrogatorio per fare definitiva chiarezza su tutti i dettagli.