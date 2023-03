Ernia in concerto, al via il “Tutti hanno paura Tour”. INTERVISTA

È partito da Padova il “Tutti hanno paura Tour” di Ernia, prima delle tante sold out di questo primo viaggio nei palazzetti, che vedranno il rapper protagonista a Milano, Roma e Napoli. “È un’emozione forte, che va oltre il sogno” ci ha raccontato l’artista che con il suo album “Io non ho paura” e il singolo “Bella fregatura” ha già ottenuto il disco di platino. Un tour ambizioso e atteso, un concerto emozionante con ben 32 brani in scaletta e, in alcune date, ci saranno anche degli ospiti speciali

Contemporaneo, concreto, ambizioso. Proprio come il suo primo tour nei palazzetti, dal titolo “Tutti hanno paura”, sold out da tempo per la prima data di Milano, Roma e Napoli. Ernia inizia da Padova la sua avventura dal vivo, dopo il disco di platino per l’album “Io non ho paura” e per il singolo “Bella fregatura". Un viaggio atteso, desiderato, finalmente iniziato ma soprattutto condiviso con tante persone. "Un'emozione fortissima" - ammette l'artista poco prima di salire sul palco per la sua prima data.

"Oltre il sogno"

"Un tour nei palazzetti è bellissimo. Quando ero piccolo, nemmeno immaginavo di poter arrivare a fare un concerto in uno spazio come quello in cui mi trovo oggi. Qualcosa che va ben oltre il sogno" ammette con la sua tranquillità Ernia, che quasi non sembra rendersi conto di quante cose belle è riuscito a fare (e continua) con la sua musica. "No, non mi rendo conto, sai? Alla fine io continuo a lavorare, a fare il mio....e vado avanti così" prosegue l'artista.

Una band, 32 brani in scaletta e qualche ospite a sorpresa

Trentadue brani in scaletta, qualche ospite a sorpresa nelle prossime date, sicuramente molta adrenalina, unita a felicità ed emozione, in una serie di concerti che vedono il cantautore protagonista sul palco insieme ad una band, e ai tanti successi che, in questi anni, sono stati la colonna sonora della vita tanti giovani, e non solo. "Sì, ci saranno degli amici che condivideranno il palco con me nelle prossime date e poi c'è una band. Un concerto diverso rispetto a quelli che ho fatto nel passato" aggiunge Ernia.

"Il mio sogno, ora? Continuare a fare musica"

Un tour nei palazzetti, un sogno diventato realtà. Ma quali sono i desideri di Ernia, oggi? "Continuare a fare musica, spero solo questo" ammette il rapper. Concreto, diretto, preciso. Sul palco, nella sua musica, nella vita reale. E tutto questo è un bellissimo "Superclassico".