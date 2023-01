Ernia nuovo protagonista di Apple Music Home Session

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Ernia è il nuovo protagonista di Apple Music Home Session, il format che dà la possibilità agli artisti di creare nuove versioni dei loro brani preferiti in piena libertà artistica. Ernia regala agli abbonati ad Apple Music una speciale rivisitazione del suo singolo Bella Fregatura, su cui racconta: “Mi sono divertito molto a riarrangiare e ricantare Bella Fregatura in questa versione più intima, questa nuova atmosfera ha dato un sapore completamente diverso al pezzo”. Inoltre, presenta un’originale cover di Una volta sola, brano dei Club Dogo: “Per me è stato un piacere e un onore poter rivisitare un pezzo così importante, perché è uno dei miei preferiti di sempre e fa parte di uno dei dischi della mia infanzia. È un pezzo storico per Milano, che mi ha cresciuto e dal quale mi sono sempre sentito rappresentato”. L’Home Session di Ernia per Apple Music è ora disponibile qui.



Le Apple Music Home Session sono nate durante il lockdown del 2020 con l’obiettivo di sfidare gli artisti a creare il loro set up nelle proprie case, reimmaginando i loro brani più conosciuti e registrando le cover delle loro canzoni preferite in delle speciali versioni inedite. Niente studi di lusso o band di supporto, solo talenti straordinari e brani eccezionali. La collezione completa di Apple Music Home Sessions è disponibile qui.