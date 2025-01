La band britannica sarà nella capitale il 15 e 16 giugno, nell’arena da 15mila posti costruita per gli eventi estivi. Seguirà un concerto alla Fiera del Levante di Bari il 18 giugno mentre, il 20, si esibirà agli I-Days di Milano in programma all'Ippodromo Snai San Siro

L'1 luglio i Duran Duran saranno invece al Virgin Media Park di Cork (Irlanda), il 3 si esibiranno al Powderham Castle di Exeter (Regno Unito) e il 5 al Chelmsford City Racecourse di Chelmsford (Regno Unito). In tutte e tre le date, avranno come special guest Nile Rodgers & CHIC. Il gran finale si terrà invece nella spagnola Marbella, in occasione dello Starlite Festival, il 9 luglio.

I biglietti per i concerti al Circo Massimo potranno essere acquistati dalle 10.00 di venerdì 24 gennaio su Ticketone e, dalle 10.00 dal 29, nei punti vendita autorizzati. I prezzi, prevendita inclusa, partono da 60 euro. Sempre il 24 gennaio, si apriranno anche le vendite per i biglietti di Bari e di Milano.

Una carriera leggendaria

I fan dei Duran Duran possono aspettarsi una scaletta piena di classici come Hungry Like The Wolf, Ordinary World e Rio, insieme a nuovi brani dal loro album del 2023 Danse Macabre.

In carriera, il gruppo britannico ha venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo, consolidandosi come una delle band più influenti e di maggior successo di sempre. Tra i riconoscimenti ottenuti, otto premi alla carriera, due Grammy, due BRIT e due Ivor Novello, uno dei quali per il loro eccezionale contributo alla musica britannica.

Nelle date britanniche e irlandesi, al loro fianco ci sarà lo storico collaboratore Nile Rodgers. Nile, che ha lavorato con i Duran Duran sul loro singolo The Reflex, ma anche su una miriade di altri brani, si esibirà con la sua band (gli CHIC).