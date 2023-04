Rocco Hunt, la nuova canzone è Non litighiamo più

Tra i singoli più amati di Rocco Hunt troviamo Nu juorno buono, Wake Up, Vieni con me e Caramello con Elettra Lamborghini e Lola Índigo

rocco hunt, è uscito il videoclip di non litighiamo più

L'artista ha deciso di far ballare il pubblico sulle note di Non litighiamo più. La canzone ha immediatamente ottenuto un ottimo responso grazie anche al videoclip in grado di collezionare decine di migliaia di visualizzazioni su YouTube in meno di ventiquattro ore.