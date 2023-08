Power Hits Estate di Rtl 102.5, annunciati i nomi dei conduttori

Lorenzo Suraci , presidente del Gruppo Rtl 102.5, ha annunciato i conduttori del Power Hits di RTL 102.5 e del Radio Zeta Future Hits Live , in programma all'Arena di Verona il 29 e 30 agosto.

Lorenzo Suraci ha dichiarato: “Abbiamo riconfermato i conduttori delle due scorse edizioni. Tutti a Verona il 29 e 30 agosto per queste due nuove esaltanti esperienze che chiudono l'estate 2023 con il tormentone musicale e la potente carrellata di nuovi artisti della Generazione Zeta ”.

Martedì 29 agosto il Power Hits Estate di RTL 102.5 vedrà alla conduzione Matteo Campese , Jody Cecchetto e Paola Di Benedetto , questi ultimi due insieme a Camilla Ghini alla guida della seconda edizione del Radio Zeta Future Hits Live in programma la sera successiva.

I due appuntamenti vedranno sul palco dell’Arena di Verona gli artisti più amati dal pubblico che in questi mesi stanno dominando le radio con i loro tormentoni. Inoltre, il 30 agosto verrà assegnato il premio Radio Zeta Future Hits Live 2023 – FIMI all’artista italiano esordiente entrato più in alto in classifica GFK nel periodo compreso tra agosto 2022 e agosto 2023.