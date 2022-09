Elodie incanta in abito dorato a Rtl 102.5 Power Hits

Cinema

Sarà al Festival di Venezia 2022, in concorso nella sezione Orizzonti, il film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, prodotto da Indigo Film con Rai Cinema in collaborazione con Paramount+. La pellicola uscirà in sala il 22 settembre distribuita da 01 Distribution e sarà poi disponibile da gennaio 2023 in esclusiva su Paramount+. L'opera è liberamente tratta dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, la sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino