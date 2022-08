Power Hits 2022, vince la Dolce Vita di Mara Sattei, Fedez e Tananai

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo quella di Federico Fellini, un’altra dolce vita entra nella vita degli italiani. Non c’è il bagno nel fontanone di Anita Ekberg, ma c’è comunque bellezza pallida, nordica, vellutata, quella di Mara Sattei. Cui si affiancano Fedez e Tananai. Questo inedito terzetto rompe il monopolio dei BoomDaBash, che da tempo hanno cannibalizzato col loro sound le nostre vacanze. C’erano ieri all’Arena di Verona insieme ad Annalisa, loro compagna di viaggio, con Tropicana. Va detto che questa è stata una estate ricca di sfumature, che ha portato nelle vacanze degli italiani pezzi che, per le loro caratteristiche, potevano sbocciare anche in primavera o in autunno. Personalmente ho molto amato i Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari, l’Elodie Tribale, il No Stress di Marco Mengoni (generosissimo con i fan dietro le transenne, insieme a Francesco Gabbani il più affettuoso, per quello che io ho visto in una giornata nel backstage), il Bolero di Baby K con Mika, la Diva de La Rappresentante di Lista, Gabbani per l’appunto col singolone Peace & Love, Una ragazza di nostra signora della fascinazione Malika Ayane e il bonsoir di Francesca Michielin. Solo navigando in questo mare sonoro, quindi senza prendere in considerazione ciò che è arrivato dall’estero e molte altre canzoni nostrane, è possibile comprendere quanta creatività, che mondi eterogenei ci siamo portati al mare o in montagna, per cullare le nostre giornate. Mi sento di dire che ancora una volta la squadra di Lorenzo Suraci ha fatto un lavoro splendido. Se un domani esisterà una Accademia della Crusca musicale, tanti capitoli saranno griffati RTL 102.5. Uno dei momenti più toccanti si è svolto nel pomeriggio quando l’associazione Il Sorriso Subito ha portato dei bambini del reparto oncologico dell’ospedale di Verona in Arena, per assistere a un po’ di prove e per incontrare alcuni artisti.