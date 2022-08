RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, i cantanti attesi all'Arena di Verona

Mercoledì 31 agosto il teatro ospiterà tanti cantanti per uno degli eventi più attesi di fine estate. Il riferimento è all’RTL 102.5 Power Hits Estate 2022, un concerto che vedrà esibirsi artisti tra i più importanti in circolazione. L’evento si potrà seguire in radiovisione su RTL 102.5 dalle 20:45 e in streaming su RTL 102.5 Play, ma anche su reti unificate come Radio Zeta, Sky Uno, TV8 e NOW. La serata sarà presentata da Paola Di Benedetto, Jody Cecchetto e Matteo Campese. Ecco i cantanti