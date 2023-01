Chucky, rinnovata serie TV sulla bambola assassina per una 3° stagione

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



La serie televisiva Chucky è stata rinnovata per una terza stagione, quindi la famosa bambola assassina continuerà a uccidere ancora.



È stato appena annunciato che arriverà un nuovo atto dello show basato sul classico dell’horror, il fortunato franchise cinematografico che segue le avventure omicide della famigerata bambola killer messa a titolo.

L’annuncio è stato fatto su Twitter attraverso un breve video in cui sono stati mostrati alcuni tweet degli appassionati che richiedevano a gran voce una nuova stagione di Chucky. Della serie: chiedi alla rete e ti sarà dato. Potete guardare il suddetto tweet in fondo a questo articolo.

Il terzo capitolo della serie TV torna negli Stati Uniti sia su USA Network sia su Syfy, mentre per adesso non ci sono notizie relative a eventuali canali, reti televisive o piattaforme di streaming su cui la serie approderà in Italia.



La seconda stagione è stata presentata sul mercato statunitense per la prima volta a ottobre 2022 e si è protratta fino alla fine di novembre. NBCU ha affermato che lo spettacolo si è classificato tra i primi dieci drammi l'anno scorso, molto apprezzato dalla fascia anagrafica che va dai 18 ai 49 anni.



Lo show narra le avventure omicide della famigerata bambola assassina. Chucky incontra tanti nemici, vecchi alleati e nuove prede, il tutto senza mai tralasciare la scia di sangue, paura e caos con cui adora screare scompiglio e terrore ovunque.



Di seguito troverete degli spoiler, quindi se non avete ancora visto la prima e la seconda stagione di Chucky, saltate a pie’ pari, passando direttamente al prossimo paragrafo.



***SPOILER*** Nella prima stagione, Chucky tenterà di attuare il diabolico piano di invadere gli ospedali pediatrici americani, progetto che fortunatamente verrà sventato. Nella seconda stagione, allora, la bambola assassina vuole vendicarsi di quelli che ritiene essere i responsabili del fallimento del suo piano diabolico della prima stagione: gli adolescenti sopravvissuti Jake (Zackary Arthur), Devon (Björgvin Arnarson) e Lexy (Alyvia Alyn Lind), insieme a Tiffany, ora sua nemica giurata.