Chucky, il teaser trailer della serie horror

La sua serie TV farà il proprio debutto negli Stati Uniti il 12 ottobre 2021 e al pubblico sono stati offerti una nuova locandina terrificante e un teaser trailer. I bambini degli anni ’80 e ’90 ben conoscono “La bambola assassina”. Un cult inquietante che ha tormentato le notti di moltissimi. Le nuove generazioni, invece, stanno per fare la conoscenza di Chucky, e non sarà piacevole.

La trama si svolgerà in una cittadina americana idilliaca, che sembra nata da un libro per bambini. Tutto è perfetto, o almeno così pare. La realtà dei cittadini viene rapidamente stravolta quando una bambola vintage di Chucky viene trovata in un mercatino dell’usato.

A ottobre 2021 arriveranno otto episodi di “Chucky”, attesa serie TV horror. Il filmato è molto breve ma rende perfettamente l’idea del clima che si respirerà nello show. Bastano i primi secondi e quel primo piano della bambola per tornare indietro nel tempo in un lampo.

Chucky, il teaser trailer della serie sulla bambola assassina

A comprarla è un giovane di nome Jake, che dà il via inconsapevolmente a una serie di orribili omicidi. Questi minacciano di rivelare tutte le ipocrisie e gli oscuri segreti della cittadina. La serie si ricollega, però, al franchise in maniera diretta. Vi sarà infatti spazio per alleati e nemici del passato di Chucky, con questi ultimi pronti a far venire a galla la verità che si cela dietro gli omicidi. A ciò si aggiunte una storia mai raccontata prima, che svela come un bambino normale sia finito col diventare questo celebre mostro.

Don Mancini ha parlato della serie a “Entertainment Weekly”, spiegando come il protagonista sia un quattordicenne gay, per questo vittima di bullismo. Vive un periodo a dir poco complesso, tra scoperta di sé e dolore per la morte della madre: “Si tratta di un artista che realizza sculture con parti di bambole. Ben presto, però, si rende conto di come Chucky sia molto più di quanto si aspettasse”.

Ecco il cast principale della serie: