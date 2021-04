Chucky, il teaser trailer della serie sulla bambola assassina

La data d’uscita della serie sequel non è stata ancora annunciata, ma gli episodi sono attesi per l’autunno 2021

Di recente è stato inoltre annunciato il ritorno di Alex Vincent e Christine Elise. I due hanno firmato un contratto per tornare a interpretare i ruoli di Andy Barclay e Kyle.

Un filmato che avrà di certo fatto percepire uno strano brivido lungo la schiena dei fan. È infatti possibile vedere un prototipo della bambola, privo di volto e corpo. Una versione in fase di realizzazione, resa terrificante dal fatto che nella mano stringe un pugnale.

Chucky, cosa sappiamo

Svariati i ritorni in questo progetto. Nomi che fanno ben sperare i fan per la riuscita della serie TV. Brad Dourif torna a doppiare Chucky dopo essere stato sostituito da Mark Hamill nell’ultimo remake. Jennifer Tilly torna nei panni di Tiffany, personaggio già interpretato nella saga di Don Mancini.

Quest’ultimo, creatore del franchise, è direttamente coinvolto nel progetto. La notizia migliore che i fan potessero aspettarsi. Lo show offrirà uno sguardo nuovo, proponendo un sequel. Niente ritorni al passato ma la possibilità di rilanciare seriamente la saga horror. L’idea è quella di dare risposta ad alcune domande lasciate in sospeso nell’ultimo capitolo. Le riprese dovrebbero terminare ad agosto 2021, per poi vedere l’esordio in autunno.

Per quanto concerne la trama, una bambola vintage di Chucky fa la sua comparsa in un mercatino nei sobborghi di una cittadina americana. L’intera comunità è gettata nel caos nel giro di pochi giorni. Una serie di terrificanti delitti sconvolge le placide vite dei locali e, al tempo stesso, rivela le ipocrisie e i segreti della comunità. Giungono inoltre nemici e alleati del passato di Chucky, pronti a svelare la reale minaccia che si cela dietro questi omicidi.