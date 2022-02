Chucky 2, il poster della nuova stagione

In Italia la prima stagione della serie si sta avviando ormai alla conclusione, ma i fan possono stare tranquilli. La seconda stagione di Chucky è già in lavorazione Condividi

In Italia l’ultima puntata della prima stagione andrà in onda il 3 marzo, ma per la gioia dei fan, Don Mancini, creatore della serie horror Chucky ha già diffuso il poster ufficiale della seconda stagione. L’uomo a capo del franchise con protagonista il satanico bambolotto ha infatti condiviso tramite il suo account Twitter il primo poster ufficiale, nel quale compare il titolo dello show, accompagnato dall’anno 2022, a conferma dei rumor già diffusi in precedenza, che volevano la stagione 2 di Chucky in arrivo entro dicembre.

Chucky 2, la stagione 2 è confermata approfondimento Chucky, il teaser trailer della serie horror La pubblicazione del poster ufficiale conferma il successo della serie e la volontà di continuare uno show ben avviato, per la gioia dei più appassionati. “Siamo entusiasti di iniziare a tirare i fili di questa seconda caotica stagione con Chucky” ha dichiarato Don Mancini, dopo il rinnovo della serie. “Ringrazio i nostri partner di USA, Syfy e UCP per il loro incredibile supporto e guida nel portare il nostro bambolotto sul piccolo schermo. Sono grato inoltre ai nostri fan, a cui Chucky invia i suoi più sentiti ringraziamenti e un messaggio: Non è finita, nemmeno lontanamente. Fareste meglio a guardarvi le spalle nel 2022!” ha continuato. Il poster rispecchia pienamente lo spirito della serie: dallo sfondo nero appare in lontananza l’inquietante bambolotto dallo sguardo assassino. In primo piano, campeggia la scritta Chucky 2 e la data 2022. È probabile che i nuovi episodi saranno pronti per la prossima stagione televisiva e sbarcheranno in autunno, ma la data d’uscita ufficiale ancora non è stata divulgata.

Chucky, la trama della serie approfondimento La Bambola Assassina: tutti i film sul classico horror La serie tv horror è stata sviluppata dai canali NBC Syfy e USA Network ed ha debuttato alla fine del 2021 negli Stati Uniti. Gli 8 episodi della prima stagione sono attualmente in onda in Italia su Italia 1 in fascia notturna. La serie tv dai toni inquietanti affonda le radici nella serie di film, che ha avuto origine nel 1988 con la pubblicazione della prima pellicola La bambola assassina. La saga conta 8 titoli, di cui l’ultimo uscito nel 2019 con il titolo La bambola assassina, diretto da Lars Klevberg. La prima serie tv inizia con una tranquilla svendita di città, dove è presente una bambola vintage di Chucky. Il famoso personaggio inizia a seminare terrore e morte nella cittadina, minacciando di rivelare le sue origini.