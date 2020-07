Chucky, il primo teaser della serie TV de "La bambola assassina"

La saga cinematografica horror creata da Don Mancini nel 1988, “La bambola assassina” si prepara a tramutarsi in una serie TV, che andrà in onda su “Syfy” nel 2021. Il titolo sarà “Chucky”, dal nome del protagonista. Nessun ritardo nella produzione, dal momento che l'intera serie è stata girata prima della pandemia legata al Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Il creatore del franchise, Don Mancini, è stato coinvolto in tutti i film della saga. Una lista che esclude il reboot del 2019. Questa serie TV vede la sua mano. Un progetto che ha guidato fin dalle sue fasi iniziali, confermando che sarà presentato in anteprima il prossimo anno. Al momento non si hanno notizie su un’eventuale uscita in Europa e, nello specifico, in Italia.