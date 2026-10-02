Mercoledì 3, terminate le riprese, la prima foto con Jenna Ortega

Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams è seduta alla scrivania con le dita sulla tastiera della macchina da scrivere che usa per mettere su foglio le sue esperienze avventurose e macabre. La giovane Addams è attesa da nuove sfide che mettono in connessione il passato e il presente, la storia della sua famiglia e le avventure dei suoi amici di scuola. L'abbiamo lasciata andare via con lo zio Fester (Fred Armisen) al termine di un altro anno scolastico intenso soprattutto oltre i banchi di classe. C'è da capire che fine ha fatto la sua cara amica Enid ( Emma Myers ) e da sciogliere i nodi del passato delle donne della stirpe Addams a cui anche lei appartiene. Certamente la storia ripartirà da lì, dai punti lasciati in sospeso. Quanto manca? Non è chiaro. Netflix ha confermato il debutto nel 2027 dei nuovi episodi ma senza una data confermata si possono solo fare delle ipotesi: lo show potrebbe tornare in streaming ancora una volta in estate, oppure essere rilasciato in autunno per la spooky season.

Il cast ricco di novità, da Winona Ryder a Lena Headey

Le riprese di Mercoledì 3 sono partite a inizio 2026 in Irlanda, che aveva già ospitato il set della serie per la seconda stagione (in precedenza la serie era stata girata in Romania).

Ciò che sappiamo della nuova stagione è lo spostamento per alcuni episodi in Francia, trasferta che era stata anticipata lo scorso aprile con la pubblicazione di uno scatto inedito sui social con protagonisti Mercoledì e Mano.

La serie punta sempre tutto sulla sua formidabile protagonista ma le aggiunte al cast sono di livello anche per la prossima stagione.

Come è noto, Eva Green vestirà i panni della misteriosa e tormentata Ophelia, la sorella di Morticia. Ci sarà anche Winona Ryder, new entry di peso per il suo passato di icona del genere comedy e gothic-horror.

Si sono uniti al cast anche Lena Headey e James Lance, che hanno alle spalle, rispettivamente, Il Trono di Spade e Ted Lasso, poi Noah Taylor e Chris Sarandon.

Nuovi altri dettagli arriveranno presto. Per adesso è tempo di rewatch, con tutti gli episodi della serie disponibili in streaming su Netflix, visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.