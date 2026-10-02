Mercoledì 3, terminate le riprese, la prima foto con Jenna Ortega

Mercoledì 3, terminate le riprese, la prima foto con Jenna OrtegaSerie TV
Il nuovo scatto con protagonista l'attrice col look del suo iconico personaggio annuncia la chiusura del set in Irlanda. Lo show tornerà in streaming nel 2027
Si sono spenti i riflettori sul set di Mercoledì 3, terzo ciclo di episodi della serie di successo partita nel 2022 su Netflix, andata in onda con gli episodi più recenti nell'estate del 2025.
Non passeranno tre anni come l'ultima volta per vedere le nuove puntate ma occorrerà comunque aspettare il 2027 per il rilascio del nuovo materiale.
Netflix, però, ci avvisa di stare con gli occhi aperti con un post, una foto inedita con Jenna Ortega che serve come promemoria dell'appuntamento con lo show in streaming.
Ora che gli episodi sono stati girati, si passa al montaggio, agli effetti visivi e agli ultimi ritocchi.
Cosa ci aspetta? Ancora non possiamo sbilanciarci. Da Netflix restano abbottonati e lo scatto non contiene indizi particolari.
La prima foto con Jenna Ortega
Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams è seduta alla scrivania con le dita sulla tastiera della macchina da scrivere che usa per mettere su foglio le sue esperienze avventurose e macabre.
La giovane Addams è attesa da nuove sfide che mettono in connessione il passato e il presente, la storia della sua famiglia e le avventure dei suoi amici di scuola.
L'abbiamo lasciata andare via con lo zio Fester (Fred Armisen) al termine di un altro anno scolastico intenso soprattutto oltre i banchi di classe.
C'è da capire che fine ha fatto la sua cara amica Enid (Emma Myers) e da sciogliere i nodi del passato delle donne della stirpe Addams a cui anche lei appartiene.
Certamente la storia ripartirà da lì, dai punti lasciati in sospeso.
Quanto manca? Non è chiaro. Netflix ha confermato il debutto nel 2027 dei nuovi episodi ma senza una data confermata si possono solo fare delle ipotesi: lo show potrebbe tornare in streaming ancora una volta in estate, oppure essere rilasciato in autunno per la spooky season.
Leggi anche
Mercoledì, Jenna Ortega parla della terza stagione
Il cast ricco di novità, da Winona Ryder a Lena Headey
Le riprese di Mercoledì 3 sono partite a inizio 2026 in Irlanda, che aveva già ospitato il set della serie per la seconda stagione (in precedenza la serie era stata girata in Romania).
Ciò che sappiamo della nuova stagione è lo spostamento per alcuni episodi in Francia, trasferta che era stata anticipata lo scorso aprile con la pubblicazione di uno scatto inedito sui social con protagonisti Mercoledì e Mano.
La serie punta sempre tutto sulla sua formidabile protagonista ma le aggiunte al cast sono di livello anche per la prossima stagione.
Come è noto, Eva Green vestirà i panni della misteriosa e tormentata Ophelia, la sorella di Morticia. Ci sarà anche Winona Ryder, new entry di peso per il suo passato di icona del genere comedy e gothic-horror.
Si sono uniti al cast anche Lena Headey e James Lance, che hanno alle spalle, rispettivamente, Il Trono di Spade e Ted Lasso, poi Noah Taylor e Chris Sarandon.
Nuovi altri dettagli arriveranno presto. Per adesso è tempo di rewatch, con tutti gli episodi della serie disponibili in streaming su Netflix, visibili anche su Sky e Now tramite la app Smart Stick.
20 serie tv da vedere a ottobre, da Nord Sud Ovest Est a Lupin 4
Ottobre è il mese perfetto per le serate sul divano, e le piattaforme lo sanno: le novità in arrivo sono tantissime, tra grandi ritorni e titoli attesissimi. Su Netflix tornano Lupin, The Diplomat e Nobody Wants This, e Florence Pugh guida la nuova La valle dell'Eden. Su Disney+ Visione è protagonista di VisionQuest e American Horror Story riunisce i suoi personaggi storici. Prime Video punta su Mike Flanagan e sulla sua Carrie tratta da Stephen King, mentre su Sky e NOW torna la serie sugli 883