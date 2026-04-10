La star de "Il Trono di Spade" si unisce allo show con Jenna Ortega come guest star, la cui nuova stagione è attualmente in fase di riprese. Tra le aggiunte al cast stellare anche James Lance, visto in "Ted Lasso" e Andrew McCarthy
Mercoledì 3 si fa sempre più un progetto interessante, viste le novità che la produzione sta annunciando dal set, al momento attivissimo con le riprese dei nuovi episodi.
Allo show con Jenna Ortega come protagonista nei panni della giovane Addams si uniscono anche Andrew McCarthy, James Lance e Lena Headey, l'indimenticabile Cersei de Il Trono di Spade.
L'annuncio dei nuovi membri del cast, che avranno ruolo di guest star, arriva direttamente da Netflix, che distribuisce la serie, e dalla pagina Instagram ufficiale dello show.
Per ora le novità si limitano al cast. Mercoledì 3 non ha ancora una data ufficiale di uscita ma si suppone che i nuovi episodi potrebbero essere pronti per il 2027, vista l'esclusione del titolo tra quelli in arrivo per il 2026.
Lena Headey guest star nei nuovi episodi
Mercoledì 2 è stato un successo di pubblico e Netflix ha deciso di alzare la posta in gioco con la terza stagione che si sta arricchendo di grandi nomi di Hollywood e del mondo della serialità.
Lena Headey, che dopo Il Trono di Spade ha continuato a recitare sia in progetti cinematografici che televisivi, sarà nella nuova stagione dello show. I dettagli del suo ruolo non sono stati meglio specificati nel post che annuncia l'ingresso dell'attrice del cast ma i fan sono già eccitati.
La star britannica, infatti, è un nome di spicco tra le attrici della sua generazione e prima di lei nella produzione erano state annunciate come new entry della serie Eva Green e Winona Ryder, icone dello schermo, perfette per questa storia brillante dalle atmosfere gotiche.
I fan de Il Trono di Spade sono felici di ritrovare Headey nello show co-ideato da Tim Burton che ha già fatto spazio nelle prime due stagioni a un'altra star della celebre serie HBO, Gwendoline Christie, interprete della preside della Nevermore Academy, la prestigiosa scuola privata frequentata dalla protagonista.
Inutile dire che con un cast così importante le aspettative del pubblico per i nuovi episodi sono sempre più elevate.
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Nel cast anche Andrew McCarthy e James Lance
L'ultimo annuncio della produzione di Mercoledì riguarda anche altre due guest star, due volti maschili, anche loro coinvolti nelle riprese e noti al grande pubblico.
Andrew McCarthy, popolarissimo negli anni Ottanta per i suoi numerosi ruoli sul grande schermo - vedi i due film cult di Weekend con il morto - tornerà in tv con Mercoledì dopo la sua ultima esperienza con la serie The Resident.
James Lance, star britannica di Ted Lasso, show per cui ha ricevuto anche una nomination all'Emmy, sarà un altro volto della serie Netflix.
Anche l'attore, che ha alle spalle una lunga carriera di ruoli brillanti, sembra essere perfetto per la serie che non manca mai di divertire il pubblico pur raccontando storie misteriose e macabre.
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