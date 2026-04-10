Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mercoledì 3, tra le nuove aggiunte al cast c'è anche Lena Headey

Serie TV

Vittoria Romagnuolo

©Getty

La star de "Il Trono di Spade" si unisce allo show con Jenna Ortega come guest star, la cui nuova stagione è attualmente in fase di riprese. Tra le aggiunte al cast stellare anche James Lance, visto in "Ted Lasso" e Andrew McCarthy

Mercoledì 3 si fa sempre più un progetto interessante, viste le novità che la produzione sta annunciando dal set, al momento attivissimo con le riprese dei nuovi episodi.
Allo show con Jenna Ortega come protagonista nei panni della giovane Addams si uniscono anche Andrew McCarthy, James Lance e Lena Headey, l'indimenticabile Cersei de Il Trono di Spade
L'annuncio dei nuovi membri del cast, che avranno ruolo di guest star, arriva direttamente da Netflix, che distribuisce la serie, e dalla pagina Instagram ufficiale dello show. 
Per ora le novità si limitano al cast. Mercoledì 3 non ha ancora una data ufficiale di uscita ma si suppone che i nuovi episodi potrebbero essere pronti per il 2027, vista l'esclusione del titolo tra quelli in arrivo per il 2026. 

Lena Headey guest star nei nuovi episodi

Mercoledì 2 è stato un successo di pubblico e Netflix ha deciso di alzare la posta in gioco con la terza stagione che si sta arricchendo di grandi nomi di Hollywood e del mondo della serialità. 
Lena Headey, che dopo Il Trono di Spade ha continuato a recitare sia in progetti cinematografici che televisivi, sarà nella nuova stagione dello show. I dettagli del suo ruolo non sono stati meglio specificati nel post che annuncia l'ingresso dell'attrice del cast ma i fan sono già eccitati. 
La star britannica, infatti, è un nome di spicco tra le attrici della sua generazione e prima di lei nella produzione erano state annunciate come new entry della serie Eva Green e Winona Ryder, icone dello schermo, perfette per questa storia brillante dalle atmosfere gotiche. 
I fan de Il Trono di Spade sono felici di ritrovare Headey nello show co-ideato da Tim Burton che ha già fatto spazio nelle prime due stagioni a un'altra star della celebre serie HBO, Gwendoline Christie, interprete della preside della Nevermore Academy, la prestigiosa scuola privata frequentata dalla protagonista. 
Inutile dire che con un cast così importante le aspettative del pubblico per i nuovi episodi sono sempre più elevate. 

Leggi anche

Mercoledì 2, gli autori spiegano il personaggio di Lady Gaga

Nel cast anche Andrew McCarthy e James Lance

L'ultimo annuncio della produzione di Mercoledì riguarda anche altre due guest star, due volti maschili, anche loro coinvolti nelle riprese e noti al grande pubblico.
Andrew McCarthy, popolarissimo negli anni Ottanta per i suoi numerosi ruoli sul grande schermo - vedi i due film cult di Weekend con il morto - tornerà in tv con Mercoledì dopo la sua ultima esperienza con la serie The Resident
James Lance, star britannica di Ted Lasso, show per cui ha ricevuto anche una nomination all'Emmy, sarà un altro volto della serie Netflix.
Anche l'attore, che ha alle spalle una lunga carriera di ruoli brillanti, sembra essere perfetto per la serie che non manca mai di divertire il pubblico pur raccontando storie misteriose e macabre.

Vedi anche

Mercoledì, il cast della seconda stagione della serie tv. FOTO
FOTOGALLERY

1/16
Serie TV

16 serie tv da vedere ad aprile, da Euphoria 3 a La casa degli spiriti

Finali di stagione che chiudono un cerchio, attesissimi ritorni e debutti sorprendenti si susseguono nel corso del mese, tra storie biografiche, racconti tratti da romanzi e trame fantastiche

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Stefano Gabbana lascia la presidenza del Gruppo

Spettacolo

Stefano Gabbana ha lasciato la presidenza del Gruppo D&G. Le dimissioni erano già avvenute...

Serena Brancale, Levante e Delia, tutto sul singolo Al Mio Paese

Musica

Pubblicato il 3 aprile 2026 e in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 10 aprile, questo nuovo...

Avvocato Ligas, ascolti record per il primo legal drama Sky Original

Serie TV sky atlantic

Il primo episodio della serie sull’avvocato interpretato da Luca...

Katy Perry su Instagram con Justin Trudeau (col black look abbinato)

Spettacolo

La cantante è tornata online col suo compagno in un nuovo carosello accompagnato da una delle sue...

Pechino Express 2026, ascolti ancora in crescita

TV Show sky uno

Ieri Total Audience di 577mila spettatori medi, +3% rispetto all’episodio precedente e +13%...

Spettacolo: Per te