Lena Headey guest star nei nuovi episodi

Mercoledì 2 è stato un successo di pubblico e Netflix ha deciso di alzare la posta in gioco con la terza stagione che si sta arricchendo di grandi nomi di Hollywood e del mondo della serialità.

Lena Headey, che dopo Il Trono di Spade ha continuato a recitare sia in progetti cinematografici che televisivi, sarà nella nuova stagione dello show. I dettagli del suo ruolo non sono stati meglio specificati nel post che annuncia l'ingresso dell'attrice del cast ma i fan sono già eccitati.

La star britannica, infatti, è un nome di spicco tra le attrici della sua generazione e prima di lei nella produzione erano state annunciate come new entry della serie Eva Green e Winona Ryder, icone dello schermo, perfette per questa storia brillante dalle atmosfere gotiche.

I fan de Il Trono di Spade sono felici di ritrovare Headey nello show co-ideato da Tim Burton che ha già fatto spazio nelle prime due stagioni a un'altra star della celebre serie HBO, Gwendoline Christie, interprete della preside della Nevermore Academy, la prestigiosa scuola privata frequentata dalla protagonista.

Inutile dire che con un cast così importante le aspettative del pubblico per i nuovi episodi sono sempre più elevate.