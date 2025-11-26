L’ingresso di Eva Green nel ruolo di Aunt Ophelia

Per diversi mesi gli appassionati avevano avanzato ipotesi sull’identità della donna intravista di spalle nel finale della seconda stagione. Le speculazioni avevano incluso anche l’idea che Rosalyn Rottwood, interpretata da Lady Gaga, potesse rivelarsi Aunt Ophelia. L’annuncio che Eva Green, nota anche per Casino Royale, interpreterà il ruolo in Mercoledì 3 stabilisce con chiarezza la strada scelta dagli autori e chiude definitivamente la discussione.

La figura di Ophelia Frump è strettamente legata alla famiglia Addams. È la sorella di Morticia Addams, interpretata da Catherine-Zeta Jones, ed è stata internata da Willow Hill su decisione di sua madre, Hester Frump, ruolo affidato a Joanna Lumley, prima di riuscire a fuggire dalla struttura psichiatrica. Il racconto della sua esistenza tormentata era stato anticipato attraverso la visione che Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega, aveva avuto leggendo il diario della zia, consegnatole da Morticia nel finale di stagione. In quella sequenza immaginava una donna dai capelli biondi e dalla corona di fiori, immagine che si trasformava in un quadro sinistro nel momento in cui la visione mostrava Ophelia rinchiusa in una cella della dimora di Hester, vestita di rosso e impegnata a scrivere sulle pareti con il sangue la frase “Wednesday must die” (“Mercoledì deve morire”).