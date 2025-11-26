La serie televisiva Netflix si prepara ad accogliere a braccia aperte l’attrice francese, che nella terza stagione interpreterà il ruolo di Aunt Ophelia, zia Ofelia nella versione italiana
L’universo di Mercoledì, la serie Netflix che ha conquistato il pubblico globale fin dal debutto, si espande ulteriormente con l’arrivo di Eva Green nella terza stagione. L’attrice, figura di spicco del cinema internazionale, entra nel cast nel ruolo di Aunt Ophelia, zia Ofelia nella versione italiana, personaggio rimasto avvolto nel mistero fino alle ultime scene della Stagione 2.
La conferma ufficiale pone fine a congetture e interpretazioni diffuse dagli spettatori più attenti, rafforzando la direzione narrativa che la serie intende seguire nel nuovo capitolo.
L’ingresso di Eva Green nel ruolo di Aunt Ophelia
Per diversi mesi gli appassionati avevano avanzato ipotesi sull’identità della donna intravista di spalle nel finale della seconda stagione. Le speculazioni avevano incluso anche l’idea che Rosalyn Rottwood, interpretata da Lady Gaga, potesse rivelarsi Aunt Ophelia. L’annuncio che Eva Green, nota anche per Casino Royale, interpreterà il ruolo in Mercoledì 3 stabilisce con chiarezza la strada scelta dagli autori e chiude definitivamente la discussione.
La figura di Ophelia Frump è strettamente legata alla famiglia Addams. È la sorella di Morticia Addams, interpretata da Catherine-Zeta Jones, ed è stata internata da Willow Hill su decisione di sua madre, Hester Frump, ruolo affidato a Joanna Lumley, prima di riuscire a fuggire dalla struttura psichiatrica. Il racconto della sua esistenza tormentata era stato anticipato attraverso la visione che Mercoledì, interpretata da Jenna Ortega, aveva avuto leggendo il diario della zia, consegnatole da Morticia nel finale di stagione. In quella sequenza immaginava una donna dai capelli biondi e dalla corona di fiori, immagine che si trasformava in un quadro sinistro nel momento in cui la visione mostrava Ophelia rinchiusa in una cella della dimora di Hester, vestita di rosso e impegnata a scrivere sulle pareti con il sangue la frase “Wednesday must die” (“Mercoledì deve morire”).
Approfondimento
Mercoledì 2, gli autori spiegano l’importanza del ruolo di Lady Gaga
Le parole di Eva Green
Al momento dell’annuncio, l’attrice francese Eva Green ha espresso un entusiasmo dichiarato e un gusto evidente per il tono della serie.
La sua dichiarazione mette in luce il piacere di entrare in un mondo dall’identità narrativa così definita. “Sono entusiasta di entrare nel malinconico e contorto mondo di Mercoledì come Aunt Ophelia”, ha affermato. “Questa serie è un universo deliziosamente cupo e brillante, non vedo l’ora di aggiungere il mio tocco di follia alla famiglia Addams”.
Approfondimento
Mercoledì 2, Lady Gaga posa con Jenna Ortega e il cast. FOTO
Il successo della serie e il cast confermato
La serie televisiva Mercoledì rimane uno dei più grandi successi di sempre per Netflix, con una prima stagione capace di raggiungere il primo posto della classifica televisiva globale della piattaforma.
Basata sui personaggi creati da Charles Addams, la serie ha consolidato un cast numeroso che comprende Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, Luis Guzmán e Fred Armisen.
Approfondimento
Mercoledì 2, il trailer della seconda parte che aumenta l'hype
Uno sguardo verso la terza stagione
L’arrivo di Aunt Ophelia introduce una nuova dinamica all’interno della complessa genealogia dei Frump e degli Addams. Le anticipazioni lasciate nel finale della seconda stagione suggeriscono che la presenza di questo personaggio sarà centrale nello sviluppo della trama futura.
Il connubio tra la dimensione più gotica e quella più ironica della serie trova in Eva Green un’interprete naturalmente incline a entrambe le sfumature, rendendo la sua partecipazione uno degli elementi più attesi della nuova stagione.
Approfondimento
Tim Burton racconta la seconda stagione di Mercoledì. VIDEO
©Getty
Mercoledì, 20 curiosità sulla protagonista Jenna Ortega. FOTO
L'attrice che nella serie televisiva di Tim Burton interpreta la figlia della famiglia Addams è molto famosa, tuttavia ci sono alcune particolarità che magari non conoscete ancora sul suo conto. Ecco le curiosità meno note della star che fa da prima donna nell’horror teen della piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)