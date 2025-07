Mercoledì Addams è cresciuta e deve affrontare nuove, macabre, sfide.

Arriva la seconda stagione (mentre è già stata confermata la terza) della serie televisiva firmata da Tim Burton: otto episodi divisi in due parti.

La prima dal 6 agosto, la seconda dal 3 settembre.

Un misterioso corvo, una serie di omicidi, le tensioni, tipiche degli adolescenti con la mamma Morticia ma anche una popolarità inaspettata: Mercoledì è tutto questo e molto di più. Nel cast tra gli altri Jenna Ortega (Wednesday Addams), Steve Buscemi (Principal Dort), Emma Myers (Enid Sinclair), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Luis Guzmán (Gomez Addams), and Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams).

Ecco che cosa ci ha raccontato il regista

TIM BURTON

"Nella famiglia Addams hanno tutti un aspetto grottesco ma alla base della storia c’è la relazione tra di loro, le dinamiche familiari. Non importa quanto “strano” tu possa sembrare, queste dinamiche riguardano tutti perché esistono per tutti.

Questa cosa mi divertiva perché è vero che appaiono bizzarri ma le loro emozioni sono reali. Esistono molte famiglie particolari, io personalmente non ne ho mai incontrate di “normali”!

"Capisco che (Mercoledì) non ami essere popolare e al centro dell’attenzione.

Lei ha un carattere molto forte e schivo, riservato e non ama tutto il baccano attorno, tutto quello che i social e la popolarità innescano.

Trovavo questo aspetto interessante perché così si rischia di non essere completamente padroni della propria vita e non a tutti può piacere; quindi, ho avuto la possibilità di esplorare un po’ quello che in parte può succedere sui social oggi".

"Quando abbiamo fatto il casting per la prima stagione abbiamo subito capito che Mercoledì è un personaggio molto forte, magnetico e quindi un attore non deve solo vestirsi o parlare come lei, deve essere Mercoledì!

Dicevo a Jenna: non parlare, semplicemente guardami, fissami, come farebbe lei. Credo che Jenna sia quasi un’attrice di film muti, ha questo grosso potenziale in sé stessa."