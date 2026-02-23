Mercoledì, Winona Ryder nella stagione:2 riprese al via in Irlanda

Sono iniziate a Dublino le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie dei record su Netflix. Nel cast arrivano Winona Ryder, Chris Sarandon e Noah Taylor, insieme a Eva Green nei panni di Ophelia. Tim Burton torna alla regia e promette nuovi segreti della Famiglia Addams e incubi ancora più oscuri alla Nevermore Academy

Sono ufficialmente iniziate a Dublino, in Irlanda, le riprese della terza stagione di Mercoledì, la serie dei record che ha riscritto le gerarchie dell’intrattenimento globale su Netflix. E se l’avvio del set basta già a scaldare i fan, la notizia che accende davvero l’immaginazione è un’altra: nel cast entra Winona Ryder, icona gotica per generazioni, pronta a immergersi nel mondo cupo e ironico della Nevermore Academy. Con lei si aggiungono Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, nuove presenze che promettono di espandere ulteriormente l’universo narrativo della famiglia più macabra della cultura pop. Un’espansione che non è semplice decorazione, ma dichiarazione d’intenti.

Dublino diventa Nevermore La terza stagione prende forma in Irlanda, scelta che rafforza l’estetica gotica e brumosa che ha contribuito al successo della serie. Castelli, nebbie, pietra antica: elementi che sembrano usciti da un sogno vittoriano filtrato dall’immaginario dark contemporaneo. I creatori e showrunner Alfred Gough e Miles Millar parlano di “oscuro piacere” nel riaprire i cancelli della Nevermore Academy. E promettono nuovi studenti, nuovi insegnanti e soprattutto segreti della Famiglia Addams rimasti a lungo sepolti. Un avvertimento che suona come una carezza e una minaccia insieme. La serie, mystery investigativo dalle tinte soprannaturali, ha raccontato finora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa fuori dagli schemi. Ma la sensazione è che la terza stagione voglia andare oltre il semplice enigma settimanale, scavando nella genealogia emotiva e simbolica del clan Addams. Approfondimento Mercoledì 3, Eva Green si unisce al cast nel ruolo più atteso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Winona Ryder: un ritorno alle radici gotiche L’ingresso di Winona Ryder non è soltanto una scelta di casting: è un gesto metacinematografico. L’attrice che ha incarnato l’adolescenza inquieta e poetica negli anni Novanta, musa prediletta di Tim Burton, torna ora sotto la sua direzione in un progetto che sembra chiudere un cerchio. Burton, regista e produttore esecutivo della serie, si è detto entusiasta di ritrovare “cari amici e collaboratori di lunga data”. Il riferimento non è casuale: Ryder è stata volto simbolo di un certo immaginario burtoniano, sospeso tra malinconia, ironia e marginalità. In questo senso, la sua presenza dialoga idealmente con quella di Jenna Ortega, che ha trasformato Mercoledì in un’icona generazionale. Ortega ha dato al personaggio un volto asciutto, ironico, quasi impenetrabile. Ryder porta con sé un’ombra diversa: più fragile, più romantica, forse più consapevole. Che ruolo interpreterà? Netflix mantiene il riserbo. Ma la curiosità è altissima. Approfondimento Mercoledì, in produzione uno spin-off su Zio Fester

Le altre new entry: tra cult e nuove promesse Accanto a Ryder, l’arrivo di Chris Sarandon è un altro tassello interessante. Attore dal passato cinematografico e teatrale solido, Sarandon aggiunge autorevolezza e un tocco di ironica ambiguità al cast. Noah Taylor, volto intenso e imprevedibile, potrebbe incarnare una figura liminale: insegnante? Antagonista? Alleato ambiguo? Oscar Morgan e Kennedy Moyer rappresentano invece la nuova generazione di studenti, pronti a inserirsi nelle dinamiche già esplosive della Nevermore. E poi c’è Eva Green, già annunciata nei mesi scorsi nel ruolo di Ophelia, sorella di Morticia Addams. Un nome che da solo basta a evocare mistero e magnetismo. Se Morticia è l’eleganza dell’ombra, Ophelia potrebbe essere la crepa nel ritratto di famiglia.