Mercoledì, in produzione uno spin-off su Zio Fester

Fred Armisen , interprete di Zio Fester nella serie tv Mercoledì, ha confermato la realizzazione di uno spin-off basato sul suo personaggio. Al momento nessuna notizia sulla data di inizio delle riprese e sui nomi del cast.

Ospite del programma statunitense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attore ha confermato le indiscrezioni annunciando l’avvio della produzione dello spin-off. L’attore ha espresso grande entusiasmo: “È fantastico”. Non ci sono dettagli sulla sinossi e sulla possibile data di uscita. Massimo riserbo anche per quanto riguarda i nomi del cast, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.

Pochi giorni fa Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha distribuito gli episodi della seconda parte della serie tv con protagonista Jenna Ortega ( FOTO ) per la regia di Tim Burton . Nel cast anche Fred Armisen nel ruolo di Zio Fester, Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones e Lady Gaga .

In occasione dell’uscita della seconda parte della seconda stagione dell'acclamata serie tv, i co-sceneggiatori e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar hanno raccontato: “In questa stagione, il viaggio di Mercoledì è più oscuro e complesso, mentre affronta famiglia, amici, nuovi misteri e vecchi avversari, spingendola a capofitto in un altro anno a Nevermore”.

Millar ha aggiunto: “Niente è come sembra nella seconda stagione. Mercoledì affronta questa stagione pensando di conoscere Nevermore. È la prima volta che torna a scuola volontariamente. Ma appena torna, non succede nulla di ciò che si aspettava. Pensa di avere il controllo, di sapere dove siano sepolti tutti i corpi, e non è così”.