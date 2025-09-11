Mercoledì, in produzione uno spin-off su Zio Fester

Ospite del programma statunitense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Fred Armisen, interprete di Zio Fester nella serie tv Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha confermato le indiscrezioni sullo spin-off: “È fantastico”
Pochi giorni fa Netflix ha distribuito gli episodi della seconda parte della serie tv con protagonista Jenna Ortega per la regia di Tim Burton. Nel cast anche Fred Armisen nel ruolo di Zio Fester, Luis Guzman, Catherine Zeta-Jones e Lady Gaga.
Ospite del programma statunitense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, l’attore ha confermato le indiscrezioni annunciando l’avvio della produzione dello spin-off. L’attore ha espresso grande entusiasmo: “È fantastico”. Non ci sono dettagli sulla sinossi e sulla possibile data di uscita. Massimo riserbo anche per quanto riguarda i nomi del cast, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi.
In occasione dell’uscita della seconda parte della seconda stagione dell'acclamata serie tv, i co-sceneggiatori e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar hanno raccontato: “In questa stagione, il viaggio di Mercoledì è più oscuro e complesso, mentre affronta famiglia, amici, nuovi misteri e vecchi avversari, spingendola a capofitto in un altro anno a Nevermore”.
Millar ha aggiunto: “Niente è come sembra nella seconda stagione. Mercoledì affronta questa stagione pensando di conoscere Nevermore. È la prima volta che torna a scuola volontariamente. Ma appena torna, non succede nulla di ciò che si aspettava. Pensa di avere il controllo, di sapere dove siano sepolti tutti i corpi, e non è così”.
Nel corso degli anni Fred Armisen ha spaziato tra il piccolo e il grande schermo prendendo parte a numerose produzioni di successo internazionale. Ricordiamo anche riconoscimenti di grande prestigio, tra i quali una nomination nella categoria Best Comedy Album per Standup for Drummers alla 61esima edizione dei Grammy Awards.
La popstar e attrice, che presto debutterà nella serie co-ideata da Tim Burton, ha preso parte allo speciale Graveyard Gala, un party organizzato da Spotify e da Netflix per celebrare l'uscita dei nuovi episodi dello show in streaming. L'evento è stato l'occasione per i presenti di ascoltare in anteprima 'The Dead Dance', il nuovo singolo della cantante incluso nella colonna sonora di 'Mercoledì'. E di fare sfoggio di favolosi look a tema A cura di Vittoria Romagnuolo