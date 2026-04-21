Mercoledì 3, Jenna Ortega sta girando la serie tv a Parigi

Mercoledì 3, Jenna Ortega sta girando la terza stagione della serie tv a ParigiSerie TV
La celebre serie targata Netflix Mercoledì amplia i propri orizzonti narrativi e visivi, portando per la terza stagione dello show la sua protagonista in uno scenario inedito. Con la diffusione della prima immagine ufficiale di Mercoledì 3, emerge con chiarezza una direzione sempre più globale.
Lunedì 20 aprile 2026, Netflix ha condiviso sui propri canali social uno scatto che anticipa l’ambientazione della nuova stagione del progetto guidato da Jenna Ortega. Nell’immagine, Mercoledì (interpretata da Ortega, appunto) appare accanto a una motocicletta, posizionata sotto la Torre Eiffel, simbolo iconico della capitale francese. Sulla sella del mezzo si trova Mano, interpretato da Victor Dorobantu, la celebre mano senziente e figura imprescindibile della famiglia Addams.
Mercoledì, stringendo un foglio tra le mani, osserva l’orizzonte con la sua tipica espressione impassibile. La didascalia che accompagna l’immagine recita: “From Paris, with dread” (che in italiano significa: da Parigi, con paura).
In fondo a questo articolo potete guardare il post con cui Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese targate Ville Lumière.
Dove eravamo rimasti: il finale della seconda stagione
La conclusione della stagione precedente aveva lasciato i fan con un cliffhanger significativo. ***ATTENZIONE: seguono spoiler riguardanti la seconda stagione*** Mercoledì e Mano si allontanavano a bordo della motocicletta con sidecar appartenente allo zio Fester, interpretato da Fred Armisen, con l’obiettivo di ritrovare Enid, amica e compagna di stanza della protagonista. Il personaggio, interpretato da Emma Myers, una giovane licantropa, era rimasto intrappolato nella sua forma animale, fuggendo poi nella natura selvaggia.
Al momento, Netflix non ha ancora diffuso dettagli ufficiali sulla trama della terza stagione. Tuttavia, l’ambientazione parigina suggerisce che la ricerca di Enid possa rappresentare il filo conduttore degli eventi che porteranno Mercoledì fino in Francia.
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Produzione e nuovi ingressi nel cast
Le riprese della terza stagione sono iniziate nel mese di febbraio, segnando l’avvio di una nuova fase produttiva. Tra le novità più rilevanti figura l’ingresso di Eva Green nel ruolo di zia Ophelia. Accanto a lei, si aggiungono Winona Ryder, Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan e Kennedy Moyer, tutti coinvolti in ruoli non ancora resi noti.
Il cast principale continua a includere, oltre a Ortega, Myers, Armisen e Dorobantu, anche Hunter Doohan, Joy Sunday, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Evie Templeton, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones e Joanna Lumley.
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Origini e direzione creativa
La serie si basa sui personaggi ideati da Charles Addams, autore che ha dato vita all’universo della famiglia Addams. La guida del progetto resta affidata agli showrunner Alfred Gough e Miles Millar, mentre la regia è firmata da Tim Burton. Tutti e tre ricoprono anche il ruolo di produttori esecutivi. La produzione è curata da MGM Television.
Con questa nuova anteprima, Mercoledì conferma la volontà di espandere il proprio universo narrativo, mantenendo intatto il tono distintivo che ha decretato il successo delle stagioni precedenti.
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