Piccoli Brividi, in sviluppo la serie TV live-action per Disney+

La piattaforma di streaming video ha ripreso il progetto di una serie televisiva live-action ispirata ai famosi libri per ragazzi ad ambientazione horror, scritti negli anni Novanta dall'autore statunitense Robert Lawrence Stine. La notizia è stata data in esclusiva dal magazine statunitense Variety, facendo gioire i fan della saga letteraria (già adattata per il grande schermo da due film di successo)

La prima volta che si è sentito parlare di questo progetto di adattamento per la TV di Goosebumps (titolo originale di Piccoli Brividi) è stata nell'aprile 2020.

Adesso arriva una nuova conferma: la piattaforma di streaming video ha ordinato lo sviluppo di dieci episodi.



La serie televisiva seguirà un gruppo di cinque liceali che scateneranno forze soprannaturali nella loro città. Dovranno quindi contare sul vecchio caro detto “l’unione fa la forza” per cercare di salvare la città, i suoi cittadini e loro stessi.

Mentre collaborano, tutti insieme in nome dell'amicizia ma anche passando sopra alle rivalità e alle incomprensioni varie, i protagonisti impareranno molto sulla propria adolescenza e anche sulla generazione dei propri genitori.