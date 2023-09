Piccoli Brividi, il teaser trailer che annuncia la data d’uscita

Disney+ e Hulu lanciano assieme la serie televisiva tratta dai mitici racconti nati dalla penna di R.L. Stine. Nelle scorse ore è stato pubblicato in rete il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo show. Proprio il teaser ha rivelato quale sarà la data in cui finalmente arriverà il progetto: 13 ottobre, in perfetto clima da pre-Halloween insomma

È uscito il teaser trailer della serie televisiva Piccoli Brividi, l’adattamento televisivo dei mitici racconti nati dalla penna di R.L. Stine. Lo show è lanciato da Disney+ e Hulu, che uniscono le forze per questo progetto che fa gola agli amanti dell'horror e delle storie per ragazzi.

Nelle scorse ore è stato pubblicato in rete il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissima Piccoli Brividi. Proprio il teaser ha rivelato quale sarà la data in cui finalmente arriverà il progetto: 13 ottobre, in perfetto clima da pre-Halloween insomma.

La serie Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) è incentrata su un gruppo di amici del liceo che inaspettatamente faranno emergere qualcosa di molto sinistro, mentre sono sulle tracce di un segreto nascosto nella loro città.

Tutto incomincia quando, 13 anni dopo la morte di un ragazzo di nome Harold Biddle, alcuni amici organizzano una festa di Halloween nella casa in cui abitava proprio la vittima. Questo evento scatenerà qualcosa di imprevisto e inquietante. I protagonisti si troveranno a dover fare di tutto pur di cercare di salvare la loro città, mentre nel frattempo si ritroveranno faccia a faccia con scoperte agghiaccianti anche sul conto delle proprie famiglie.



Potete guardare il teaser trailer della serie televisiva Piccoli Brividi nel video che trovate in testa e in fondo a questo articolo.