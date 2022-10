Goosebumps, nella serie ci sarà la star di Lucifer Rachael Harris

La serie live action Goosebumps su Disney+ ha scelto Rachael Harris come protagonista secondo le ultime notizie riportate da Variety. L’attrice si aggiunge al cast già annunciato che comprende Ana Yi Puig, Miles McKenna, Will Price, Justin Long, Zack Morris e Isa Briones. Goosebumps è una serie comedy horror per teenagers che riporta sul piccolo schermo il fenomeno letterario Piccoli Brividi di R.L. Stine a sette anni di distanza dal film di Rob Letterman con Jack Black e Dylan Minnette.

Rachel Harris in Goosebumps

Nora, la madre di Jeff interpretata da Rachel Harris, è una cameriera senza pretese che lavora in un bar locale ma si diletta con la stregoneria nel tempo libero. L’attrice è apparsa in alcuni programmi tv dei tempi moderni come Friends, Frasier, New Girl, The Office e Modern Family. Nota soprattutto per il suo ruolo nelle serie Lucifer e Suits, Harris ha recitato anche sul grande schermo in Una Notte da Leoni, A Mighty Wind e Campioni di Razza, per citarne alcuni.

Dietro le quinte di Goosebumps

Nick Stoller e Rob Letterman sono co-creatori e produttori esecutivi dello spettacolo Goosebumps, con Stoller produttore esecutivo tramite Stoller Global Solutions. Kevin Murphy è produttore esecutivo e showrunner. Neal H. Moritz e Pavun Shetty di Original Film, Conor Welch di Stoller Global Solutions, Erin O'Malley e Iole Lucchese e Caitlin Friedman di Scholastic Entertainment sono anche i produttori esecutivi. Julia Ruchman, James Eagan e Nick Adams saranno co-produttori esecutivi e sceneggiatori. Sony Pictures Television Studios produrrà la serie televisiva Dusney Branded. Original Film e Stoller Global Solutions sono attualmente oggetto di accordi generali TV con Sony.