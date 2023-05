Alien: Sydney Chandler protagonista della serie TV

Novità importanti per la serie televisiva science-fiction in sviluppo da FX: Variety ha confermato che Sydney Chandler è entrata nel cast ufficiale di Alien nel ruolo di protagonista . La serie TV, sviluppata da Noah Hawley (ideatore di grandi serie di successo come Fargo e Legion) approderà sulla piattaforma streaming Disney + (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e si baserà su una delle saghe di fantascienza più amate di sempre.

Sydney Chandler, classe 1996, ha fatto il suo debutto con la miniserie televisiva Pistol , diretta da Danny Boyle sempre per l’emittente televisiva FX, prodotto che racconta la vita del chitarrista dei Sex Pistols e l’ascesa della band verso la notorietà. La giovane, figlia dell’attore Kyle Chandler, si è fatta poi strada nel grande schermo grazie alla comparsa nel recente film Don’t Worry Darling , diretto da Olivia Wilde. Tra gli altri ruoli di Sydney Chandler figurano anche la serie di Facebook Watch SKAM Austin e la sua prossima partecipazione prevista per la serie Apple TV+ Sugar, al fianco di Colin Farrell. Ma ora, Sydney Chandler torna a collaborare con la rete FX per la serie TV su Alien, realizzata da Noah Hawley.

Alien, tutte le informazioni sull’attesa serie TV

L’interessante progetto, affidato alle mani esperte di Noah Hawley, ha come obiettivo quello di reinventare in qualche modo l’amata saga sci-fi restando però fortemente legato all’universo cinematografico dei film, e senza dunque esserne un reboot. Gli sviluppi narrativi saranno infatti un connubio perfetto tra i tratti horror del primo capitolo del 1979 e le sequenze più action della seconda pellicola, uscita nel 1986. È proprio lo stesso Hawley ad aver parlato della serie in lavorazione come di «un mix tra l’horror indimenticabile del primo film e l’azione del secondo». John Landgraf, il CEO di FX, ha inoltre dichiarato ai giornalisti che la firma di Noah sarà «distintiva e originale».

La conferma della presenza di Sydney Chandler come protagonista è senza dubbio la novità più importante da quando la serie TV è stata annunciata per la prima volta nel dicembre del 2020. Attualmente infatti, non sono tante le altre informazioni in merito alla saga, se non che sarà ambientata sulle terra - tra l’altro per la prima volta nella storia di Alien - e in un futuro non troppo lontano da quello attuale, ovvero circa settant’anni in avanti rispetto ai giorni d’oggi. Un altro dettaglio importante, che si discosta dai capitoli del grande schermo, riguarda il fatto che la serie TV non vedrà la presenza di Ripley - il personaggio reso iconico da Sigourney Weaver - o di altri personaggi già visti in passato. Sempre il CEO di FX, John Landgraf, ha infatti così parlato del progetto in cantiere: «La serie TV sarà ambientata prima della comparsa di Ripley. Sarà la prima storia del franchise di Alien ambientata sulla Terra. Perciò sarà un racconto collocato nel nostro pianeta, più o meno intorno alla fine di questo secolo: sarà una storia ambientata a settant’anni da oggi. Ripley non prenderà parte a questa serie, né alcun altro personaggio della saga».

Nonostante la serie TV su Alien sia ancora in pre-produzione, è chiaro come il progetto abbia già degli intenti costruttivi e narrativi ben precisi e stia iniziando sempre di più a prendere forma.