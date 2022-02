Fargo 5, ufficiale la nuova stagione: ecco quando sarà ambientata

La nuova serie di Noah Hawley sarà ambientata nel 2019 e risponderà a queste domande: “Quando un rapimento non è un rapimento, che cos'è? E se tua moglie non fosse la tua?"

Del quinto capitolo si sa ancora pochissimo, ma di certo sarà ambientato ai giorni nostri , precisamente nel 2019. Fargo trae ispirazione dall' omonimo film del 1996 filmato dai fratelli Coen, che sono infatti produttori esecutivi della serie stessa. La prima stagione si è svolta principalmente in Minnesota e North Dakota, ambientata tra il 2006 e il 2007 . La seconda stagione è tornata indietro nel tempo fino al South Dakota del 1979, mentre la terza stagione è stata ambientata in Minnesota tra il 2010 e il 2011. Fargo 4, invece, ha avuto come sfondo il Kansas City negli anni '50. Della quinta stagione si sa inoltre che partirà da queste enigmatiche domande : “Quando un rapimento non è un rapimento, che cos'è? E se tua moglie non fosse la tua?". Nei quattro capitoli della serie hanno recitato attori del calibro di Ewan McGregor, Kirsten Dunst, Billy Bob Thornton, Martin Freeman, Patrick Wilson, Carrie Coon e Chris Rock.

Fargo 5, le dichiarazioni

Eric Schrier, presidente di FX Entertainment, ha dichiarato: "Noah Hawley e Warren Littlefield hanno deliziato e ispirato i fan attraverso quattro capitoli brillanti di Fargo e siamo elettrizzati nell’annunciare con i nostri partner di MGM un nuovo capitolo di quella che è diventata una delle serie migliori e più acclamate della televisione". Michael Wright, presidente di MGM, ha detto: “Noah Hawley è un narratore di talento che ha creato con successo quattro stagioni completamente originali di una delle serie più brillanti proposte in televisione. Non vediamo l’ora di vedere prendere vita la sua visione per la quinta stagione con i nostri partner di FX". In un'intervista con Deadline, Hawley aveva manifestato il desiderio di una storia più contemporanea. "Penso che nessuno scriverà di nuovo del Minnesota allo stesso modo dopo gli eventi degli ultimi due anni. Sicuramente, non si tornerà al 'Oh, guarda questi bianchi allegri e spensierati nelle loro piccole città'".