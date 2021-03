6/16 ©Ansa

McDormand è una delle attrici più brave e più originali della sua generazione. Nel 2017 ha ricevuto diversi riconoscimenti per la sua interpretazione di Mildred Hayes nel film “Tre manifesti a Ebbing, Missouri”, per il quale si è aggiudicata un Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards e un Premio BAFTA. Per lo stesso film ha ricevuto il suo secondo Oscar come miglior attrice protagonista