Fargo 4, la recensione del finale di stagione della serie tv

Leggi la recensione del nono, del decimo e dell'undicesimo episodio di 'Fargo 4', la geniale serie tv creata da Noah Hawley (disponibile anche on demand e in streaming su NOW TV). ** ATTENZIONE: SPOILER **

Fargo 4, cos'è successo nel nono episodio Omie è in viaggio, sulle tracce di Calamita, che a sua volta è alla ricerca di Patrick Milligan e di Satchel. Con un ostaggio del clan Fadda, un certo Aldo, nel bagagliaio, il fidatissimo uomo di Loy raggiunge una stazione di servizio dispersa nel nulla. Parafrasando il film Il Mago di OZ, abbiamo l’impressione di non essere più a Kansas City, nel Missouri, infatti ci troviamo a Liberal, in Kansas, campi coltivati a perdita d’occhio e tornado birichini pronti a fare danni in ogni momento. Poiché da quelle parti non ci sono altri posti dove fare rifornimento, Omie decide di attendere lì lo scagnozzo di Josto, e intanto si offre di ripitturare la facciata dell’edificio. Come previsto, ecco arrivare Constant. Aldo prova a scappare, ma viene freddato. A questo punto facciamo un salto indietro. Il giorno prima Patrick e Satchel sono passati proprio per quella strada. Raggiunto un motel piuttosto particolare – una villa in mezzo ai campi che in passato ha ospitato una famiglia di assassini e che ora appartiene a due sorelle che non si sopportano, due streghe litigiose –, i due affittano una camera nonostante gli ospiti “di colore” non siano bene accetti. Questo è ciò che riferisce la receptionist/tuttofare…anche lei afroamericana…

approfondimento Fargo 4, le foto del finale di stagione della serie tv Rimasto solo in camera – Patrick è andato a recuperare dei soldi nascosti qualche tempo fa, peccato che la parete dentro cui era stato posizionato il malloppo ora non esista più –, il giovane Cannon trova nell’armadio una cagnolina di nome Rabbit. La cena è piuttosto surreale: gli ospiti sono a dir poco bizzarri e non proprio ottimamente assortiti, ma si dovrà fare di necessità virtù. Il giorno successivo Milligan riesce a recuperare i soldi, intascati dai nuovi proprietari dell’edificio. Di nuovo al motel, l’irlandese decide che è arrivato il momento di sloggiare. Satchel lo prega di poter portare con sé Rabbit, ma l’altro è fermo sulla sua decisione: il cane rimane lì. Cannon Junior è triste e arrabbiato: quello è il compleanno peggiore di sempre! Il Rabbino si sente in colpa, così chiede alla recepnionist/tuttofare dove potrebbe trovare dei cupcake o dei dolci. Alla stazione di servizio della zona, gli viene risposto. Peccato che la stazione di servizio in questione sia proprio quella dove si trovano Omie e Calamita. Quando giunge sul posto, Patrick capisce subito di cosa sta succedendo. Constant si accorge di lui e lo segue, puntandogli contro la pistola. Viene rallentato da Omie, che riesce a ferirlo, ma che poi viene centrato da un altro colpo, stavolta sicuramente mortale. Intanto il vento si fa sempre più forte: tempesta in arrivo. Mentre Calamita torna concentrarsi su Milligan, succede però qualcosa: la tempesta si trasforma in un tornado, e il tornado inghiotte ogni cosa: la stazione di servizio, il morente Omie, Constant, e anche il Rabbino. La mattina successiva, Satchel si accorge che Patrick non ha fatto ritorno: o è morto, o è finito in galera. Con la pistola del suo amico e protettore nascosta sotto il giubbotto, il giovane Cannon si incammina lungo la strada insieme a Rabbit. Da adesso dovrà cavarsela da solo.

Fargo 4, cos'è successo nel decimo episodio approfondimento Fargo 4, il cast e i personaggi della serie tv. FOTO Tra il clan Fadda e il gruppo di Cannon è guerra aperta. Passano le settimane, passano i mesi, e ormai siamo arrivati alla primavera del 1951. Per i motivi di cui sopra, la violenza a Kansas City è ormai totalmente fuori controllo, ma in questo nuovo scenario sembra essersi inserito perfettamente il detective Weff, che è uscito indenne dall’omicidio di Wickware (colpevole di essere a conoscenza delle sue affiliazioni criminali) e che addirittura osa sfidare direttamente Josto. Nonostante ciò, Loy sta perdendo, così è costretto a chiedere aiuto al già citato Happy, il cugino di Leon, un piccolo boss della contea confinante. Happy preferirebbe restarne fuori – si tratta pur sempre della Mafia!! –, ma alla fine, spinto dall’accorato appello di Buel, che gli ricorda quanto le loro due famiglie fossero unite una volta, accetta di dare una mano al collega. Si tratta però di una farsa. Nel frattempo, infatti, lui e Leon hanno stretto un patto con Josto: faranno fuori il suo rivale e poi prenderanno loro il comando, diventando di fatto i nuovi “compagni di business” dei Fadda. D’altronde, come giustamente sottolina Gaetano, questa guerra deve finire, perché fa male agli affari. Altro punto critico sollevato da Big Fadda: il poliziotto rompiscatole. Bisogna toglierlo di mezzo quanto prima, meglio occuparsene subito. Peccato che Odis quella sera faccia tardi. Ad aspettarlo in macchina, al buio, rimangono Josto e Gaetano, che approfittano di quel momento per fare un salto nel passato e rimembrare i “bei” tempi andati. Mentre Josto ripensa a quando venne mandato a vivere per un certo periodo con gli irlandesi, Gaetano ripensa alla sua prima cotta giovanile e al motivo per cui venne spedito in Italia: perché per difendersi dal padre della sua fidanzatina dell'epoca gli conficcò una scheggia di vetro in un occhio. Ahia.

approfondimento Salvatore Esposito, da Genny di Gomorra a Gaetano Fadda di Fargo 4 Intanto Weff, che è tornato a casa di soppiatto, trova il suo appartamento completamente a soqquadro. Capisce che è meglio darsela a gambe levate, sale in macchina, ma quando vede Gaetano uscire dall’auto parcheggiata a pochi metri dalla sua va in panico. A causa dei suoi numerosi tic non riesce a recuperare le chiavi che gli sono cadute sotto il sedile, dando tempo a Big Fadda di raggiungerlo e di sparargli in testa. Gaetano si volta, torna indietro…ma a un certo punto scivola su un mucchietto di neve mezza sciolta, atterrando sulla sua pistola e sparandosi in testa. Fine dei giochi anche per lui. Josto, che ha assistito a questa tragedia insensata senza poter fare nulla, fugge. Satchel, in giro per il Kansas insieme a Rabbit, viene avvicinato da due bifolchi bianchi in macchina che lo insultano e lo importunano. Cannon Junior, però, li prende alla sprovvista, puntando loro contro la pistola un tempo appartenuta a Milligan, “invitandoli” a lasciarlo in pace. Sorprendentemente, Oraetta non si è data alla macchia, ma per un motivo ben preciso: ha intenzione di recuperare l’anello di Donatello Fadda. E, già che c’è, di farla pagare a quella piccola serpe di Etherilda, che per sua fortuna si trova in compagnia di Lemuel. L’infermiera Mayflower comunque non si dà per vinta, e di notte si intrufola nella camera della ragazza per iniettarle un qualche farmaco mortale. Non riesce però a portare a termine il suo piano: a un certo punto, infatti, una profonda e potente sensazione di angoscia e di terrore si impossessa di lei. Si tratta del fantasma della maledizione della famiglia di Etherilda, quello che abbiamo già visto in più occasioni. Tornata a casa sua, Oraetta trova la polizia ad aspettarla: il Dr. Harward si è completamente ristabilito…e ha cantato… La giovane Smutny va a parlare con Cannon per comunicargli che, tra le tasse pagate dai suoi genitori e i ventisette uomini “messi via” nelle ultime settimane, il debito è stato abbondantemente ripagato. Loy le risponde che non funziona così, ma poi, quando si ritrova tra le mani l’arma che gli farà vincere la guerra, non può che cedere. Affare fatto. Qual è l’arma in questione? Semplice: l’anello di Donatello Fadda. Che, a quanto pare, è stato assassinato da una certa infermiera, che, a sua volta, è stata vista in compagnia di un certo Josto...

Fargo 4, cos'è successo nell'undicesimo episodio approfondimento Le migliori serie tv da vedere a dicembre Dopo la chiacchierata con Etherilda, Loy restituisce agli Smutny il loro business. Tutto è bene quel che finisce bene. Almeno per qualcuno. Poi va a parlare con Ebal e gli consegna l’anello di Fadda Senior e Ziro, che finalmente può tornare a casa. Sconvolto dalla morte di Gaetano, Josto si ubriaca e rapisce e uccide il suo quasi suocero e il Dr. Harward. Tornato alla base, però, ha una brutta sorpresa: Violante, che nel frattempo ha pagato la cauzione di Oraetta, anche lei presente insieme a Joe Bulo e agli altri del clan, gli comunica che da quel momento il modello di business è cambiato – da familiare a impresa –, e che lui verrà giustiziato per aver fatto uccidere suo padre e per aver ucciso suo fratello. Ovviamente noi spettatori sappiamo bene che Little Fadda non ha mai chiesto all’infermiera Mayflower di far passare a miglior vita il genitore e che la morte di Gaetano è stata puramente accidentale; ciononostante, lui e Oraetta vengono portati da Joe Bulo in mezzo a un campo. Ad attenderli c’è una fossa bella profonda. Josto prova a convincere il suo carnefice a graziarlo, ma Joe non se la beve. Come ultima richiesta, l’infermiera Mayflower chiede di morire per seconda, per poter guardare morire quell'omuncolo. L’angelo della morte fa giusto in tempo a godere del trapasso di qualcuno per l’ultima volta, e poi anche per lei è tempo di tornare alla terra. Letteralmente. Nel frattempo, a casa Cannon avviene un miracolo: per l’incredulità e l’immensa gioia di Loy e di Buel, Satchel è tornato! I due, però, non sanno che il figlio che stanno abbracciando non è più il figlio che hanno salutato neanche un anno fa.

approfondimento Fargo 4, la trama della nuova stagione della serie tv Loy, che da Ebal ha saputo dell’accordo tra Happy, Leon e Josto, fa uccidere i traditori. Poi va a parlare col nuovo boss della criminalità organizzata di Kansas City, che gli comunica che l’unico patto che ci sarà tra loro sarà un patto di sottomissione. In soldoni: loro sono la Mafia, sono ovunque, e sono per sempre. Cannon è costretto ad ammettere la sconfitta e ad accettare il cambiamento: da oggi lui e i suoi lavoreranno per Violante. Il ritorno a casa è però più dolce del previsto: ha ancora la sua splendida famiglia. Quest’ultima gioia, però, dura pochissimo: dietro di lui compare infatti Zelmare, che lo accoltella ripetutamente. Per Swanee. L’unico che si accorge di quella tragedia è Satchel: è lui a stare accanto a Loy negli ultimi istanti della sua esistenza. L’episodio si chiude con Etherilda che, in voice over, legge il suo resoconto sulla Storia Americana. Ma Fargo 4 non è ancora finita: mentre scorrono i primi titoli di coda, l’elenco del cast, siamo di nuovo in Kansas, lungo la strada percorsa a piedi dal giovane Satchel. Solo che siamo negli anni Settanta, e ora Michael Cannon, che si fa chiamare Mike Milligan, è in macchina insieme a uno dei gemelli Kitchen, che gli fa da autista. Si perde per qualche momento nei ricordi. Ma solo un momento. E' diretto verso nord...vero Fargo...