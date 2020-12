3/18

Fargo 4, episodio 11: La Storia è una forma di memoria…e Etherilda di sicuro non dimenticherà mai questo periodo della sua vita! Per Josto, Loy, Oraetta e gli altri è arrivato il momento della resa dei conti. Satchel torna a casa, ma non è più il ragazzino che era prima di finire in mano ai Fadda e, soprattutto, prima di conoscere Patrick. Con l’aiuto di Joe Bulo, Ebal prova a mettere un po’ d’ordine: la morte di Donatello ha aperto un vaso di Pandora, ma forse non tutto il male viene per nuocere. Forse è ora di inaugurare un nuovo modello di business. - © FX

