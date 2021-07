Alien, i primi dettagli sulla serie TV: non ci sarà Ripley

Noah Hawley ha finalmente svelato alcuni dettagli dell’ambizioso progetto. Intervistato da “Vanity Fair”, si è così espresso: “Pare che nel mio futuro ci sarà una serie di ‘Alien’ per FX. Andremo a riprendere quel franchise e quei fantastici film di Ridley Scott, James Cameron e David Fincher. Si tratta di monster movie incredibili, ma non si possono ridurre a questo. Parlano di umanità intrappolata tra passato primordiale e parassitario e futuro d’intelligenza artificiale. Entrambi, in qualche modo, cercano di ucciderci. È qualcosa di molto interessante, perché alcuni umani non possono andare avanti e, al tempo stesso, non possono tornare indietro”.

Nel corso dell’Investor Day di Disney, tenutosi a dicembre 2020, sono stati annunciati svariati progetti, tra i quali una serie TV dedicata al franchise di “ Alien ”. Sviluppata da FX per Hulu, arriverà in Italia su Disney+, inserita nel catalogo Star, visibile anche su Sky Q e NOW .

Serie Alien, cosa sappiamo

Le parole di Noha Hawley sono una boccata d’aria fresca per i fan del franchise di “Alien”. Si tratta, infatti, delle prime vere informazioni giunte in merito. I nostalgici di Sigourney Weaver dovranno rassegnarsi all’idea di non rivedere il celebre personaggio nello spazio: “Non è una storia di Ripley. Lei è uno dei grandi personaggi di tutti i tempi e credo la sua storia sia stata raccontata in maniera perfetta. Non intendo confonderla. In questo caso la trama è ambientata sulla Terra. Le storie di ‘Alien’ prevedono sempre persone intrappolate. Ho pensato sarebbe stato interessante chiedersi cosa succederebbe se non riuscissero a contenerlo?”.

Monster movie dalla profonda analisi sociale. Ecco la promessa di Hawley, che spiega come vi sarà spazio anche per il tema della disuguaglianza: “Vedrete persone che mandano altri a fare il ‘lavoro sporco’. Si vedrà cosa succede quando la diseguaglianza contro cui stiamo lottando non viene risolta. Se noi come società non riusciamo a capire come sostenerci a vicenda e diffondere la ricchezza, allora cosa ci accadrà”.