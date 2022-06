Pistol, il teaser della serie sui Sex Pistols che arriva a settembre

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo show che arriverà in streaming a fine estate, dal 7 settembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Prodotta da Danny Boyle, racconta la band punk più famosa della storia basandosi sul memoir scritto da Steve Jones, “Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol” (uscito nel 2017)

Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito il teaser trailer di Pistol, l’attesissima serie TV che arriverà in streaming su Disney+ dal 7 settembre (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Prodotta da Danny Boyle, racconta la band punk più famosa della storia basandosi sul memoir scritto da Steve Jones, Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol (uscito nel 2017).



Lo show è stato creato e scritto da Craig Pearce (che è anche il produttore esecutivo assieme a Danny Boyle, Tracey Seaward, Gail Lyon, Anita Camarata, Steve Jones, Paul Lee e Hope Hartman).

La serie Pistol, prodotta da FX Productions, è composta di sei episodi. Si tratta quindi di una mini-serie che, nonostante il formato “mignon”, racconterà in maniera approfondita la rivoluzione musicale e non soltanto quella: i Sex Pistols, infatti, sono i Cavalieri di un’Apocalisse del costume e della società, oltre ad aver messo a ferro e fuoco anche il mondo delle sette note con il loro dirompente punk. Potete guardare il teaser di Pistol nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



Steve Jones nella produzione della serie

approfondimento Pistol, il trailer della serie tv di Danny Boyle sui Sex Pistols Al centro di questo progetto c'è il membro fondatore e chitarrista del gruppo musicale messo a titolo, ossia Steve Jones.

Innanzitutto lo show ruota attorno al suo libro di memorie pubblicato nel 2017, un racconto emozionante con cui il Pistol, appunto, accompagnava il lettore prima con il libro e lo spettatore adesso con l'adattamento TV attraverso una testimonianza in prima persona del triennio più caotico e leggendario della storia della musica inglese.

La serie, così come il libro di Jones, racconta di una band composta da giovani inglesi appartenenti al ceto del proletariato. Ragazzi senza speranza di futuro che si ribellano al proprio destino, e lo fanno scuotendo l’establishment fin dalle sue fondamenta marce e corrotte. Con la loro musica non vogliono proporre belle canzonette ma, anzi, minacciano di far cadere il governo. In questo modo riescono a cambiare la storia della musica, così come la storia dell'arte e della cultura.

Il cast

approfondimento Sex Pistols 76/77, le radici di Never Mind... in 80 alternate version L’attore Toby Wallace interpreta Steve Jones, Jacob Slater invece è Paul Cook e Anson Boon si cala nel ruolo di John Lydon.

Christian Lees interpreta Glen Matlock, Louis Partridge è Sid Vicious, Sydney Chandler impersona Chrissie Hynde, Talulah Riley è Vivienne Westwood, Maisie Williams recita nella parte dell’icona punk Jordan, Emma Appleton è Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster interpreta Malcolm McLaren. Tutti e sei gli episodi di Pistol saranno disponibili sulla piattaforma di streaming Disney+ dal 7 settembre, quindi la maratona potrà subito cominciare...

Le parole di Danny Boyle approfondimento Sid Vicious, quarant'anni fa moriva la controversa icona del punk “Immaginate di entrare nel mondo di The Crown e Downton Abbey con i vostri amici, immaginate di gridare le vostre canzoni e la vostra furia verso tutto quello che rappresentano”, ha dichiarato Danny Boyle all’edizione statunitense di Rolling Stone. “Questo è il momento in cui la società britannica è cambiata per sempre. È il punto di detonazione della street culture del Paese… I giovani avevano finalmente un palco e potevano esibire la loro furia e il loro senso dello stile. Tutti dovevano stare a guardare, tutti avevano paura di loro, o li seguivano. I Sex Pistols”. Non c'è modo più esaltante di scoprire questa serie delle parole stesse di Boyle. Per aggiungere hype all’hype e se volete ingannare l’attesa, guardate il teaser di Pistol nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.