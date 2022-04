Pistol, il trailer della serie tv di Danny Boyle sui Sex Pistols

Il gruppo, fondato nel 1975, è stato tra i primi punk rock ispirando poi altri complessi nel corso degli anni, come ad esempio i Nirvana . Nei loro quattro anni di carriera continuativa (si sono sciolti nel 1979) i Sex Pistols composero un solo album in studio intitolato Never Mind the Bullocks, Here’s the Sex Pistols e furono protagonisti del documentario The Great Rock ‘n’ Roll Swindle . A distanza di diversi anni, il gruppo effettuò una reunion in un paio di circostanze. La prima è nel 1996 attraverso un singolo concerto organizzato da Johnny Rotten al quale non partecipò il compianto Sid Vicious, scomparso nel 1979 a soli 21 anni a causa di un’overdose dovuta a una cospicua assunzione di cocaina. In un secondo momento, invece, i Sex Pistols furono invitati in alcuni eventi nel 2008, tra cui l’ Heineken Jammin’ Festival di Mestre in provincia di Venezia, dove il gruppo si esibì davanti a più di 25.000 spettatori.

La storia dei Sex Pistols sbarca in tv

Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol è un libro scritto e pubblicato dal chitarrista Steve Jones, incentrato appunto sulla sua parentesi con i Sex Pistols. Da questa opera il regista Danny Boyle, che abbiamo conosciuto per aver diretto alcuni film di gran successo come Steve Jobs, Trainspotting e 28 giorni dopo, ha tratto ispirazione per un nuovo progetto. Il prossimo 31 maggio, infatti, uscirà negli Stati Uniti d’America una nuova serie tv prodotta da FX che racconterà la carriera dei Sex Pistols. Il titolo è Pistol ed è in programma a partire da martedì 31 maggio in streaming su Hulu. Nel trailer ufficiale, dalla durata di 42 secondi, possiamo vedere brevemente le origini della band e alcune loro esibizioni al grido di “distruzione”. Le puntate previste sono sei e, come avviene per la piattaforma Netflix, anche Hulu le renderà disponibili immediatamente, dando modo ai fan di poterla vedere tutta in poche ore. Tra gli interpreti, ci sono Toby Wallace nel ruolo di Steve Jones, poi Anson Boon in quello di Johnny Rotten, Louis Partridge che sarà Sid Vicious, con la compagna Nancy Spungen che avrà il volto di Emma Appleton. Ma non è finita qui, perché ci sono anche Jacob Slater come Paul Cook, Christian Lees come Glen Matlock e, soprattutto, Maisie Williams che reciterà il ruolo di Pamela Rooke, una delle collaboratrici più strette dei Sex Pistols. Quest’ultima è salita alla ribalta soprattutto grazie alla serie tv Il Trono di Spade dove ha interpretato per tutte e 8 le stagioni il ruolo di Arya Stark.