Sex Pistols, esce The Original Recordings (poi la serie TV di Boyle)

Il 27 maggio uscirà una mega raccolta con 20 registrazioni dei Sex Pistols, tutti brani usciti nel periodo che va dal 1976 al 1978.

Si intitola The Sex Pistols: The Original Recordings e la pubblicazione sarà in formati diversi, sia analogici sia digitali. CD, 2 LP in vinile nero, 2 LP color verde trasparente, 2 LP color giallo trasparente, cassetta e digitale, ecco tutti i modi in cui uscirà questa attesissima chicca per cultori del genere punk.

I Sex Pistols, infatti, sono considerati i precursori del movimento punk (inteso come punk inglese ’77). Sono loro i veri e propri padri, benché con questa etichetta di punk "brutti, sporchi e cattivi" il gruppo di Sid Vicious e Johnny Rotten non si sia mai sentito tanto a proprio agio.



L'uscita di The Sex Pistols: The Original Recordings è annunciata per la fine di maggio, a ridosso di un'altra attesissima uscita, quella di Pistol, la serie televisiva firmata Danny Boyle dedicata alla band (in arrivo alla fine della primavera su Hulu e su Disney+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Pistol sarà composta da sei episodi e vedrà Danny Boyle in duplice veste, da regista e da producer esecutivo, assieme a Frank Cottrell Boyce e Craig Pearce (quest’ultimo anche creatore della serie). Le riprese sono incominciate il 7 marzo del 2021, un anno fa. Toby Wallace recita nei panni di Steve Jones; Anson Boon in quelli di John “Johnny Rotten” Lydon; Louis Partridge in veste di Sid Vicious; Jacob Slater in quella di Paul Cook; Fabien Frankel come Glen Matlock; Dylan Llewellyn aka Wally Nightingale; Sydney Chandler alias Chrissie Hynde; Emma Appleton nei panni della fidanzata di Sid Vicious, ossia Nancy Spungen, e infine Maisie Williams calata nella parte dell’icona punk Jordan.