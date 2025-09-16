The Studio, la serie con Martin Scorsese che ha vinto 13 Emmy

Accanto a Seth Rogen, in The Studio, recita Catherine O'Hara nei panni di Patti Leigh, l'ex capa licenziata. Attrice e comica canadese classe 1954, inizia la carriera con il gruppo Second City TV negli anni ’70, affermandosi nel cinema con Beetlejuice (1988) e coi film di Mamma, ho perso l’aereo (1990-1992). Celebre per le sue doti comiche, partecipa a numerosi film di Christopher Guest e presta la voce a Nightmare Before Christmas (1993). Il successo recente arriva con Schitt’s Creek (2015-2020), che le vale un Emmy.

Bryan Lee Cranston è il CEO dei Continental Studios Griffin Mill. L'attore e regista è noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Hal nella sitcom Malcolm e quello di Walter White nella serie televisiva Breaking Bad, col quale ha vinto quattro Emmy e un Golden Globe.

Ike Barinholtz è Sal Seperstein. Figlio dell'attore Alan Barinholtz, è noto per aver interpretato sette ruoli in Disaster Movie: Beowulf, Lupo, Principe Caspian, Javier Bardem, poliziotto, Batman e Hellboy.

Martin Scorsese fa un cameo nei panni di se stesso.