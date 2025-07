È uscito il trailer di Sentimental Value, l’ultimo film di Joachim Trier. Il regista norvegese si è riunito all’attrice Renate Reinsve, che aveva già diretto nella pellicola La persona peggiore del mondo. Nel 2021 il film era stato presentato in anteprima in Concorso al Festival di Cannes, dove Reinsve aveva ricevuto il premio come Migliore attrice, mentre nel 2022 era stato candidato agli Oscar come Miglior film internazionale e per la Miglior sceneggiatura originale. Lo scorso maggio, durante la 78esima edizione del Festival di Cannes, il nuovo Sentimental Value ha invece ricevuto una standing ovation di 19 minuti di applausi e ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria, tanto che ora la società di produzione Neon intende promuovere la pellicola per la candidatura agli Oscar 2026. Secondo la sinossi ufficiale, “le sorelle Nora (Renate Reinsve) e Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) si riuniscono con il padre, dal quale si erano allontanate, il carismatico Gustav (Stellan Skarsgård), un tempo regista di fama, che offre all'attrice teatrale Nora un ruolo in quello che spera sarà il suo film di ritorno. Quando Nora rifiuta, scopre presto che la sua parte è stata affidata a una giovane e ambiziosa star di Hollywood (Elle Fanning, che interpreta Rachel Kemp). Improvvisamente, le due sorelle si ritrovano a dover gestire il complicato rapporto con il padre e a dover gestire una star americana catapultata nel mezzo delle loro complesse dinamiche familiari”. Nel trailer, Fanning chiede a Reinsve perché non abbia accettato la parte. “Mio padre è una persona molto difficile”, risponde la protagonista. Il cast include anche Cory Michael Smith e Anders Danielsen Lie. Sentimental Value non ha ancora una data di uscita ufficiale in Italia, mentre negli Stati Uniti debutterà in edizione limitata il 7 novembre e sarà poi distribuito in altre sale durante il Giorno del Ringraziamento.

"Ho pensato a tutto ciò che i miei genitori e nonni hanno vissuto durante la loro vita e poi ho immaginato una casa che è una cosa molto soggettiva, e questa è diventata un altro punto di partenza per entrare in una storia adulta complessa", aveva spiegato sul suo sesto film il regista Joachim Trier, come riporta l’Ansa. "Saltare tra i personaggi avanti e indietro nel tempo, come faccio in Sentimental Value, crea un'esperienza più polifonica, una visione più grande che seguire soggettivamente il viaggio di un solo personaggio", aveva aggiunto. "Sono interessato a un cinema pieno di intimità, che si avvicini all'umanità e che guardi appunto l'esperienza umana in modo onesto. Attraverso il caos che l'ansiosa Nora rappresenta e il silenzio che Agnes, la sorella, rappresenta si capisce come entrambi i mondi possono trasmettere qualcosa di umano a modo loro”. Lo scorso maggio, Elle Fanning aveva invece parlato del film alla rivista Numéro: “Sono così orgogliosa di questo film. Lo adoro e mi è piaciuto tantissimo realizzarlo. Joachim Trier ha diretto tantissimi film brillanti. Volevo lavorare con lui da tanto tempo. Quindi mi sento molto fortunata di aver avuto la possibilità di farne parte. Onestamente, è stato davvero emozionante assistere a un'accoglienza così calorosa alla première, perché non si sa mai come reagirà la gente a un film. Sapevo di amarlo fin dall'inizio”.