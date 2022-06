The Boys, rinnovata per la quarta stagione

La piattaforma di streaming Amazon Prime Video ha confermato le dichiarazioni della produzione. La scelta è stata fatta anche grazie alla grande crescita di pubblico della terza stagione Condividi

È ufficiale: The Boys avrà una stagione numero 4. La conferma è arrivata da Prime Video ed è indissolubilmente legata alla crescita di interesse riscontrata nel pubblico internazionale. "Nei primi tre giorni dall'uscita della terza stagione, il pubblico è cresciuto del 17% rispetto alla seconda e del 234% dalla prima". La star della serie tv, Karl Urban, aveva già anticipato il rinnovo durante un'intervista per il magazine Variety, in cui dichiarava che sarebbe stato impegnato sul set di The Boys fino alla fine dell'anno.

Le dichiarazioni di Vernon Sanders Il rinnovo della quarta stagione di The Boys ha portato grande soddisfazione per il gruppo di lavoro. Vernon Sanders, co-responsabile della televisione globale per Amazon Studios, si è detto molto felice: "Fin dalla prima riunione con Eric Kripke e il team creativo sapevamo che lo show stava diventando sempre più audace, un'impresa incredibile se pensiamo che la seconda stagione è stata nominata agli Emmy. The Boys continua a superare i confini della narrazione, è divertente e satirica. Questa costruzione narrativa ha avuto un riscontro davvero incredibile e il pubblico dei primi giorni ne è la prova tangibile. Siamo orgogliosi del cast e della troupe che ha dato vita a questo franchise." Vernon, nella nota rilasciata insieme alla dichiarazione di rinnovo, ha aggiunto: "In questo caso parlo per tutti i professionisti coinvolti: ringrazio anche a nome loro Sony, Amazon e tutti i fan che hanno apprezzato il progetto e che ci hanno spinto a dare sempre di più. Penso sia la prima volta nella storia che l'esplosione di genitali abbia portato tutto questo successo."

La trama e il cast Basata sull'omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, The Boys viene descritta come una serie tv divertente e irriverente che racconta quello che accade quando i supereroi, famosi come celebrità e influenti come politici, abusano dei loro superpoteri invece di utilizzarli per compiere delle buone azioni.