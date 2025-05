Enrique Iglesias compie 50 anni, le 5 canzoni più famose del cantante

Il cantautore, attore e produttore discografico è nato l’8 maggio 1975. A partire dai primi anni Duemila si è affermato come uno degli artisti di maggior successo del mercato musicale spagnolo e non solo. Nel corso della sua carriera ha venduto circa 180 milioni di dischi in tutto il mondo

Enrique Iglesias compie 50 anni. L’artista è nato l’8 maggio 1975 ed è uno dei cantanti di maggior successo del mercato musicale spagnolo e mondiale. Figlio di Julio Iglesias, ha iniziato a pubblicare album con il nome di Enrique Martínez prima di usare il suo vero nome. Negli anni Duemila ha conquistato il mondo con le sue hit. Nel corso della carriera ha venduto circa 180 milioni di dischi diventando uno degli artisti spagnoli con le maggiori vendite di sempre. Iglesias è riuscito a far rientrare oltre 150 brani musicali all'interno della Billboard Hot 100, di cui cinque in Top 10 e due al numero uno negli Stati Uniti. Da Bailamos a Asì es la vida, ecco i brani più famosi del re del Latin Pop.

"Si tu te vas" (1995) Si tu te vas è uno dei brani dell’album d’esordio del cantante dal titolo Enrique Iglesias. Si tratta di una raccolta di ballate rock melodiche e il disco ha venduto più di 1.500.000 copie nel mondo. Rimase tra le prime 10 canzoni più ascoltate nella classifica Hot Latin Songs del 1996. Il testo è un grido d’amore di qualcuno che è stato o sta per essere abbandonato dalla persona amata. “Si tu te vas/Te llevaras mi corazon/Y yo sin ti/Ya no se por donde ir/Si tu te vas/Nunca podre olvidar/Me quedo aqui/Solo pensando en ti/Si tu te vas/El dolor me comera/Un dia mas/No podre vivir sin ti (Se te ne vai/porterai con te il mio cuore/e io senza te/non so dove andare/Se te ne vai/non ti potrò mai dimenticare/me ne resto qui/solo pensando a te)” Leggi anche Enrique Iglesias, esce il nuovo album Final (Vol. 2)

"Bailamos" (1998) Bailamos è stata la canzone che ha lanciato Enrique Iglesias sulle scene musicali internazionali, diventando una hit mondiale e conquistando le classifiche di tutto il mondo. La canzone è apparsa per la prima volta in una versione a tiratura limitata dell’album Cosas del amor, poi è stata inserita nella colonna sonora del film Wild Wild West. Il brano ha ottenuto 5 dischi d’oro e uno di platino. La canzone è una ballata travolgente al ritmo della musica latina. “Tonight we dance/I leave my life, in your hands/We take the floor/Nothing is forbidden anymore/Don’t let the world dim my sight/Don’t let a moment go by/Nothing can stop us tonight/Bailamos, let the rhythm take you over/Bailamos/Te quiero amor mío, bailamos/Gonna live this night forever/Bailamos/Te quiero amor mío, te quiero (Stasera balliamo/metto la mia vita nelle tue mani/entriamo in pista/niente è più proibito/Non permettere al mondo che c'è fuori di entrare/non permettere che un momento venga sprecato/niente può fermarci stanotte/Balliamo, lascia che il ritmo si prenda il controllo di te/balliamo, ti amo amore mio/Balliamo/Viviamo questa note per sempre/Balliamo/Ti amo, amore mio, ti amo)” Leggi anche Enrique Iglesias, il bacio con la fan gli sfugge di mano VIDEO

"Hero" (2001) Hero è il primo estratto dell’album in studio Escape ed è uscito due mesi dopo l’attacco dell’11 settembre 2001. Il Dj di New York usò il brano come sottofondo alle immagini di polizia, pompieri e cittadini al Ground Zero. Iglesias inoltre cantò il brano a un concerto di beneficenza, dieci giorni dopo gli attacchi, insieme a Bruce Springsteen, Sheryl Crow e Bon Jovi. Il brano è un inno all’amore e alla protezione della persona per la quale si è disposti a fare qualsiasi cosa. “Let me be your hero/Would you dance if I asked you to dance?/Would you run and never look back?/Would you cry if you saw me cryin’?/And would you save my soul tonight?/Would you tremble if I touched your lips?/Would you laugh?, oh, please, tell me this/Now, would you die for the one you loved?/Hold me in your arms tonight/I can be your hero, baby/I can kiss away the pain/I will stand by you forever/You can take my very breath away (Fammi essere il tuo eroe/Balleresti se io ti chiedessi di ballare?/Correresti senza mai guardare indietro?/Piangeresti se mi vedessi piangere?/salveresti la mia anima stanotte?/Tremeresti se io toccassi le tue labbra?/Rideresti? oh ti prego dimmi di si/Ora moriresti per l’unica persona che ami?/Tienimi fra le tue braccia stanotte/Posso essere io il tuo eroe, tesoro/Posso far sparire il dolore/Ti starò vicino per sempre/Tu riesci a togliermi il respiro)” Leggi anche Enrique Iglesias, il video del singolo Te Fuiste con Myke Towers

"I Like It" (2010) I Like It è un brano estratto dall’album Euphoria del 2010. La canzone è stata realizzata in collaborazione con il rapper Pitbull ed è stata inserita nella colonna sonora del reality show Jersey Show. Il singolo è entrato nella top ten di diverse nazioni, fra cui Regno Unito, Australia, Belgio, Spagna e Stati Uniti. È un brano festoso che travolge con il suo ritmo travolgente e il testo che parla di momenti spensierati e di divertimento. “Baby, I like it/The way you move on the floor/Baby, I like it/Come on and give me some more/Oh yes, I like it/Screaming like never before/Baby, I like it/I, I, I like it/Party/Caramba/Fiesta/Forever/Girl, please, excuse me if I'm misbehaving, oh/I’m tryna keep my hands off, but you're begging me for more/‘Round, 'round, 'round, give a low, low, low/Let the time, time pass 'cause we're never getting old (tesoro mi piace/il modo in cui ti muovi in pista/tesoro mi piace,/avanti dammi sempre di più/oh si, mi piace,/urli come mai hai fatto prima/tesoro mi piace/mi piace/party, karamba, fiesta, per sempre/ragazza, per favore scusa se mi sto comportando male/sto cercando di non metterti le mani addosso/ma tu mi stai implorando di continuare/attorno, attorno, attorno/vai giù, giù, giù/lascia che il tempo passi/perchè non invecchieremo mai)”