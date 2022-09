Enrique Iglesias, il bacio con la fan gli sfugge di mano VIDEO

Il bacio con la fan a Las Vegas

Il Meet and Greet di Las Vegas, occasione ghiotta per i fan di Enrique Iglesias di incontrare il cantante le cui hit hanno fatto scatenare generazioni di appassionati della sua musica, specie nei primi anni del Duemila, rimarrà certamente un evento indimenticabile nella carriera costellata di successi dell'interprete di Hero e Bailamos.

Iglesias, ospite d'onore della serata, nell'incontrare i suoi ammiratori, si è imbattuto in una fan particolarmente accanita la quale, munita di smartphone è stata pronta a “ghermire” l'artista, già molto vicino a lei, baciandolo sulla bocca. Iglesias, che in un primo momento si è lasciato baciare dalla fan, non si è sottratto alla sua presa, regalando ai presenti un momento inatteso di spettacolo. La scena, filmata da altri obiettivi, è stata ripresa da Iglesias che l'ha pubblicata lui stesso sul suo profilo Instagram ufficiale seguito da oltre diciassette milioni di fan, non temendo il confronto con i suoi follower che si sono sentiti in diritto di commentare in vario modo l'episodio.