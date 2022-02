approfondimento

Enrique Iglesias, notte latina per i 20 anni di carriera

Tra gli album più amati del cantante troviamo Escape, certificato con ben tre dischi di platino soltanto negli Stati Uniti d’America.

Per quanto riguarda i suoi brani più famosi spiccano Hero, I like It con Pitbull, Heartbeat in duetto con Nicole Scherzinger e Bailando in collaborazione con Sean Paul, Descemer Bueno e Gente de Zona.