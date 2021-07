Enrique Iglesias, il nuovo singolo è Me Pase con Farruko

Reduce dal riconoscimento ottenuto da Billboard, che lo ha definito “l’artista latino più grande di sempre”, Enrique Iglesias torna per far ballare con il suo reggaeton anche in quest’estate 2021. “Me Pase” è il titolo del suo nuovo singolo, inciso in collaborazione con il cantante portoricano Farruko Condividi:

Si chiama “Me Pase” ed è già da alcune ore in alta rotazione radiofonica, il nuovo singolo di Enrique Iglesias con Farruko, uscito lo scorso venerdì 2 luglio. Un concentrato di reggaeton ed energia, per una canzone tutta da ballare in questa estate appena incominciata. Già presente su YouTube anche il videoclip ufficiale del brano, diretto da Alejandro Pérez in un’atmosfera caraibica e di festa, coronata dal sogno di numerosi ballerini che tornano a danzare sulle splendide spiagge paradisiache della Repubblica Dominicana, un po’ come vorremmo fare tutti noi.

"Me Pase" è il nuovo singolo di Enrique Iglesias Dopo essere stato definito da Billboard - la più famosa rivista a livello mondiale dedicata al mondo della musica, a cantanti e classifiche – come "l'artista latino più grande di tutti i tempi", Enrique Iglesias torna per tenerci compagnia anche in quest'estate 2021 con un nuovo brano che siamo sicuri diventerà presto un tormentone. Si chiama "Me Pase" ed è inciso in coppia con la star del reggaeton portoricano Farruko. Il singolo è un inno alla spensieratezza, al tornare a vivere le nostre estati e i loro amori in piena libertà. Già on-air anche il videoclip ufficiale su YouTube, diretto ancora una volta dal regista Alejandro Pérez che per Iglesias ha curato molti corti di successo a partire da "Bailando", "Sùbeme La Radio" e "Duele el Corazón", con oltre un miliardo di visualizzazioni ciascuno. Per questa volta, la location d'eccezione scelta dal più giovane figlio di Julio Iglesias, è quella delle magiche spiagge di El Portillo a Samaná nella Repubblica Dominicana, con centinaia di ballerini a danzare e fare festa.