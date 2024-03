Enrique Iglesias, esce il nuovo album Final (Vol. 2)

Il nuovo album del re del pop latino è un esempio di contaminazione di generi musicali che fonde elementi di pop, cumbia, bachata, ska, dembow e country in 10 brani. Il dodicesimo lavoro in studio include collaborazioni con artisti come Miranda Lambert, Maria Becerra, Yotuel, Belinda ed El Alfa

È appena uscito in digitale, in versione cd e lp Final (Vol. 2), il nuovo album del re del pop latino, Enrique Iglesias . Dodicesimo lavoro in studio dell'artista, è un esempio di contaminazione di generi musicali che fonde elementi di pop, cumbia, bachata, ska, dembow e country in 10 brani. L'album include collaborazioni con artisti come Miranda Lambert, Maria Becerra, Yotuel, Belinda ed El Alfa, che testimoniano la duratura influenza e il rispetto di Enrique Iglesias nel panorama musicale, capace di unire talenti di generi e culture diverse.

Tre dei singoli tratti dall'album dominano le classifiche negli Stati Uniti, con di streaming e visualizzazioni sulle piattaforme digitali. Así Es La Vida per l'ottava settimana consecutiva è al # 1 della classifica Tropical di Billboard, ha raggiunto le vette delle classifiche anche in Argentina e in Messico e continua a essere una delle canzoni più ascoltate in Spagna. Nel frattempo, Fría è al # 5 della Latin Pop Chart e Space In My Heart è nella Top 25 Hot AC, secondo Mediabase. Il precedente album di Enrique Iglesias, Final (Vol. 1) ha riscosso un grande successo, ricevendo il plauso della critica e dei fan di tutto il mondo.