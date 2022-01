The Boys 3, nuove foto della terza stagione

I fan di The Boys dovranno pazientare fino al prossimo 3 giugno per la terza stagione dell’apprezzato show targato Amazon Prime Video, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick . L’adattamento del celebre fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson ha saputo sorprendere e soddisfare le aspettative degli appassionati. Nei nuovi episodi ci sarà da divertirsi, soprattutto con l’arrivo sul set di un personaggio come Soldier Boy , che andrà a porsi sul cammino di Patriota. L’attore scelto, come ormai ben noto, è Jensen Ackles , conosciuto dal grande pubblico per il ruolo di Dean Winchester in Supernatural.

Una volta annunciata la data d’uscita ufficiale di The Boys 3, gli attori del cast hanno approfittato per pubblicare sui propri social alcune fotografie dal set. Un assaggio di ciò che potremo vedere a partire dal 3 giugno . Ecco dunque apparire Soldier Boy circondato da macerie post esplosione.

Altro scatto è stato proposto invece sui social di Jack Quaid , che si è mostrato al fianco di Karl Urban. La produzione ha inoltre condiviso un intrigante video che mostra Hugh Campbell prendere parte a un confronto televisivo su VNN, la rete news della Vought. Vediamo l’ormai ex membro dei Boys di Butcher parlare in qualità di analista della FBSA, che sta conducendo indagini su alcuni supereroi, al fine di portarli a giudizio in caso di azioni illegali. Un confronto a dir poco fallimentare, che aiuta a comprendere quale sarà il clima politico della terza stagione.

The Boys 3, teaser trailer

Condiviso online anche un brevissimo teaser trailer che, oltre ad annunciare la data d’uscita della terza stagione di The Boys, rivela qualcosa in più. Vediamo Starlight e Patriota dinanzi a un gran numero di giornalisti. Una pioggia di flash travolge i due, con il sorriso del capo dei Sette che va irrigidendosi sempre di più. Ciò che resta, dopo i primi secondi, è un ghigno che nasconde probabilmente un serio pericolo. Ce lo fa capire anche Ashley Barrett, che osserva la scena con grandissima preoccupazione.

Resta top secret la trama dei nuovi episodi, che potrebbe svelarsi in parte con l’uscita del trailer ufficiale. Cosa accadrà a Billy Butcher e al resto della banda? Hanno riottenuto la propria vita ma l’odio nei confronti dei Sette e i segreti che conoscono non gli consentiranno di certo di restare al di fuori della battaglia che andrà in scena.

Hughie ha deciso di affrontare il pericolo schierandosi in politica, abbandonando i vecchi metodi. Vedremo anche come questo cambierà il suo rapporto con Starlight. Il mondo ha inoltre scoperto il passato di Stormfront e resta da capire cosa accadrà al personaggio. Difficile pensare prenda parte attivamente alla terza stagione ma non è da escludere possa rappresentare una sorpresa in serbo per il gran finale.

Un personaggio chiave sarà Soldier Boy, che Eric Kripke ha voluto differente rispetto alla versione dei fumetti. Tra le new entry c’è anche Laurie Holden, che interpreterà la Contessa Cremisi. Al suo fianco anche Sean Patrick Flanery, come Gunpowder, Miles Gaston Villanueva come Supersonic e Nick Wechsler come Blue Hawk.