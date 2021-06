The Boys 3, foto dal set: la serie trasforma le strade di Toronto

Le strade di Toronto si trasformano e vedranno riprese in corso fino al termine di agosto. Tutto pronto per una rivoluzione commerciale in casa Vought

Proseguono le riprese della terza stagione di “The Boys”, attualmente in corso nella città di Toronto , in Canada. I set allestiti nel centro hanno inevitabilmente attirato l’attenzione dei fan dello show, con la quasi automatica diffusione sui social di “foto rubate”.

I lavori proseguiranno fino al 31 agosto e per le strade di Toronto si è assistito a una vera e propria trasformazione. Parte della città è stata travolta dal mondo della Vought, con catene di fast food a tema Super, note come Vought-A-Burger, e pubblicità di libri autobiografici. Una carrellata di immagini e video da non perdere, così da far aumentare l’hype degli appassionati dello show, tratto dall’omonimo fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson.