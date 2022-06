The Boys 3, il video recap splatter delle prime due stagioni

In un filmato pubblicato a poche ore dall'esordio dei nuovi episodi, viene mostrata una carrellata di teste esplose. Letteralmente. Ecco il video Condividi

Mind blowing è un’espressione inglese usata per definire qualcosa di estremamente sorprendente. Letteralmente significa “che fa esplodere la testa”, e se dovessimo intenderla davvero in senso letterale, nessun’altra definizione calzerebbe meglio su una serie come The Boys. Non ci credete? Guardate il video embeddato qui sotto con cui Amazon Prime Video fa un riassunto di quanto accaduto nelle prime due stagioni in attesa della terza.

Una serie piena di sangue vedi anche The Boys 3, pubblicato il trailer ufficiale Se c’è una caratteristica, tra le tante, che fa risaltare The Boys, è la grande quantità di sangue che vi si trova. E allora ecco che la produzione ha pensato di mettere insieme un reel con dentro tutte le scene in cui abbiamo visto scoppiare qualche testa nelle prime due stagioni. La terza stagione sarà su Amazon Prime Video dal 3 giugno, visibile anche su Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick. Tra le novità più attese il personaggio di Soldier Boy, interpretato da Jensen Ackles (Supernatural).

LA SINOSSI DELLA TERZA STAGIONE vedi anche The Boys 3, il teaser trailer redband della serie Prime Video Ecco la sinossi della terza stagione: “È stato un anno tranquillo. Patriota è sotto controllo. Butcher lavora per il governo, supervisionato da Hughie tra tutti. Ma entrambi non vedono l'ora di trasformare questa pace e tranquillità in sangue e ossa. Quando i THE BOYS vengono a conoscenza di una misteriosa arma anti-Super, questa li fa scagliare contro i Sette, dando inizio a una guerra e inseguendo la leggenda del primo Supereroe: Soldier Boy”.