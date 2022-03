The Boys 3, il teaser trailer redband della serie Prime Video

È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nella terza stagione dello show, l'attesissimo nuovo capitolo in cui verrà introdotto il Soldier Boy di Jensen Ackles

Condividi

È uscito il teaser trailer redband di The Boys 3, la terza stagione della serie Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Il video che anticipa ciò che vedremo dell'attesissimo nuovo capitolo dello show è accompagnato da una colonna sonora notevole: si tratta di Bones, degli Imagine Dragon.

In questo filmato c'è un altro aspetto assai interessante, una grande novità: vediamo il Soldier Boy interpretato da Jensen Ackles. Si tratta del personaggio che verrà introdotto per la primissima volta proprio in questa terza stagione della serie.

Grandi protagonisti di questo trailer sono anche i poteri che Billy Butcher ha acquisito.



Potete guardare il teaser trailer redband di The Boys 3 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.



La serie

approfondimento The Boys Presents: Diabolical, il trailer della serie animata La stagione numero tre della serie televisiva The Boys è attesa per il prossimo 3 giugno.

Intanto, per ingannare il tempo, su Prime Video ha debuttato anche la serie spin-off animata Diabolical (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Per quanto riguarda la produzione dello show originale, a occuparsi di The Boys sono Hartley Gorenstein, Gabriel Garcia e Nick Barrucci.



Il cast

approfondimento The Boys, il poster della nuova stagione I protagonisti di The Boys 3 sono Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid e Antony Starr.

The Boys è una serie che adatta in maniera live-action il fortunatissimo fumetto omonimo del New York Times creato da Garth Ennis e Darick Robertson. L'adattamento televisivo è stato sviluppato dall’executive producer e showrunner Eric Kripke e ha battuto ogni record registrato dal servizio di streaming di Prime Video, in particolare da quando ha debuttato la seconda stagione, uscita nel 2020. Fino a ora, le due precedenti stagioni di The Boys hanno raccontato la corruzione vigente presso la Vought International, le origini a dir poco incredibili di Stormfront e l’eterna lotta tra The Boys e i Sette. Un gruppo di supereroi che definire fuori dagli schemi sarebbe alquanto riduttivo.