The Boys Presents: Diabolical, il trailer della serie animata

È uscito il trailer ufficiale di The Boys Presents: Diabolical, l’attesissimo spin-off animato The Boys, in uscita il 4 marzo su Prime Video (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Non fatevi trarre in inganno dal fatto che sia un progetto di animazione: sia i temi trattati sia il modo in cui sono resi graficamente sono davvero diabolici.

Tone of voice, modus operandi, temi e linguaggio si calano perfettamente nello stile della serie live action principale, quindi tenetevi forte e non sbagliatevi a far vedere questo “cartoon” ai vostri figli…



“Sorpresa! Abbiamo quasi finito di realizzare gli otto episodi della serie animata Diabolical. Ci siamo uniti assieme ad un gruppo incredibile di creatori con una sola regola, di divertirci e di non avere regole. Si tratterà di otto episodi divertenti, scioccanti, violenti ed emozionanti. Se credete che The Boys possa essere folle, non avete ancora visto questo”, ha detto Eric Kripke, lo showrunner di The Boys.



Potete guardare il trailer ufficiale di The Boys Presents: Diabolical nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.